Pamela Prati, com’era ai tempi del Bagaglino: la trasformazione è allucinante

La showgirl Pamela Prati lavora in televisione da quando era giovanissima: ve la ricordate ai tempo del Bagaglino? Ecco com’era quando aveva vent’anni.

Negli ultimi tempi Pamela Prati sta facendo parlare molto di sé. Attualmente si trova nella casa del Grande Fratello Vip, dove già sono emersi problemi e polemiche, anche se pochi rivolti direttamente a lei. Abbiamo assistito, infatti, al grave caso di bullismo verso l’attore Marco Bellavia, e alle crisi amorose tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

La showgirl dai lunghi capelli neri ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era giovanissima e da allora non ha più smesso, avendo capito che la televisione era la sua vera strada. Negli ultimi anni, tuttavia, aveva ridimensionato molto la sua presenza davanti allo schermo. In seguito, ha spiegato che questo è avvenuto perché finalmente si era innamorata. Tutti noi, infatti, conosciamo la storia di Mark Caltagirone, che ancora oggi fa molto discutere.

La conduttrice, infatti, si era innamorata di un uomo che poi, si è scoperto, non era mai esistito. Lei ha sempre sostenuto di non sospettare nulla e di essere stata la prima a essere ingannata. Per diversi mesi so è parlato del caso dell’amante inventato su diversi programmi, da Verissimo di Silvia Toffanin a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso.

Ma com’era Pamela Prati da giovane? L’avete mai vista?

Pamela Prati, la foto di quando era giovane

Pamela Prati oggi ha 63 anni, ma ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo quando ne aveva circa venti. Ha iniziato negli anni ’70 come modella e fotomodella, ma il salto di qualità della sua carriera è avvenuto nel 1987, quando fu notata dal regista Pier Francesco Pingitore, che la rese la star di diversi spettacoli della compagnia del Bagaglino, all’epoca importantissima.

Negli anni successivi è diventata anche conduttrice e ha presentato varie trasmissioni televisive molto famose, da La sai l’ultima? a Scherzi a parte. Questo è stato, sicuramente, il periodo lavorativo più ricco e frenetico per Pamela Prati, che ha sempre dimostrato di essere fatta per questo ambiente grazie al suo grande talento e alla costanza. Ma avete mai visto una sua foto di questi anni?

Sicuramente anche oggi è bellissima, ma all’epoca era una delle donne più affascinanti del piccolo schermo. Si può notare, curiosamente, che nel corso del tempo non ha mai cambiato davvero look e i capelli lunghi sono sempre stati una caratteristica importante del suo aspetto.