Stefano De Martino, gioia incontenibile: finalmente ce l’ha fatta

Il ballerino Stefano De Martino ha ricevuto una bellissima notizia: i fan sono felicissimi per lui.

Senza dubbio, Stefano De Martino è uno dei personaggi televisivi che negli ultimi meglio è riuscito ad acquisire e mantenere sempre alta la sua popolarità. Tutto è cominciato con Amici, ma presto ha dimostrato al pubblico di non essere solo un ballerino, ma di possedere una personalità molto forte, in grado di colpire e intrattenere anche quando non sta danzando.

Oggi ha 33 anni, ma tutto è cominciato quando era molto più giovane. Appena ventenne, infatti, si è iscritto alla scuola di canto e ballo di Maria De Filippi, riuscendo anche a conquistare il serale. Con questo programma non ha trovato solo un lavoro (ha poi continuato a far parte del corpo di ballo per molti anni), ma anche l’amore, per di più due volte.

La prima è stata con la cantante Emma Marrone, che aveva partecipato alla sua stessa edizione, vincendola. Poi circa due anni dopo è arrivata la showgirl Belen Rodriguez, che aveva preso a collaborare con il talent show. All’epoca la notizia del tradimento fu uno scandalo e fece molto discutere.

Oggi la carriera dell’artista procede a gonfie vele, così come la sua vita privata. Di recente, infatti, ha tagliato un grande traguardo.

Stefano De Martino, la splendida notizia inaspettata

Dopo un periodo di pausa di qualche anno, Stefano De Martino ha ripreso la sua relazione con Belen Rodriguez, che ha sposato nel 2013. Il matrimonio si era interrotto nel 2020 e durante questi anni lei ha avuto una storia con Antonino Spinalbese, oggi concorrente del Grande Fratello Vip.

Anche il ballerino si è dato alla televisione e negli ultimi anni ha lavorato a molti altri programmi, a parte Amici. Possiamo ricordare il ruolo di opinionista a Quelli che il calcio, oppure quello di inviato all’Isola dei famosi nel 2018. Quell’anno la conduttrice del reality era Ilary Blasi e c’è chi sostiene che tra i due ci sia stato un flirt. La notizia è sempre stata smentita.

Ultimamente l’artista ha cominciato anche un altro programma, Stasera tutto è possibile, che conduce su Rai2. Lo show vede la partecipazione di diversi vip, che devono superare delle prove in una stanza inclinata a 22 gradi. Secondo Fanpage, gli ascolti dell’ultima puntata sono andati benissimo, sfiorando di fatto un record. La trasmissione ha totalizzato l’11,3% di share, con 1.747.000 spettatori. Sicuramente una bellissima notizia per il presentatore.