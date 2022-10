Bianca Atzei incintissima: ma sapete chi è il compagno? Il più famoso della tv

La cantante Bianca Atzei aspetta un bambino da alcuni mesi. Conoscete il suo fidanzato? E’ un personaggio famoso e lavora in televisione.

Negli ultimi anni Bianca Atzei si è costruita un nome nel panorama musicale italiano. La sua carriera è cominciata nel 2011 e da allora ha prodotto un brano di successo dietro l’altro. Come tutti i personaggi famosi, naturalmente, non è nota solo per la sua professione, ma anche per la sua vita sentimentale. Dal 2019 è legata a un uomo molto noto, appartenente al mondo televisivo e adesso la coppia aspetta un figlio.

La sua carriera discografica procede da circa dieci anni e nel 2015 ha pubblicato l’album Bianco e nero, che ha subito riscosso un ottimo successo di critica e di pubblico. L’artista, inoltre, ha partecipato a Sanremo diverse volte e ha dimostrato di essere interessata anche al mondo televisivo, partecipando come concorrente all’Isola dei famosi e a Tali e quali show. Ha anche scritto un libro, pubblicato dall’editore Mursia.

Con il tempo, inoltre, ha potuto collaborare con diversi colleghi. In ambito musicale, infatti, è molto stimata e alcune delle sue collaborazioni più note sono quelle che ha avuto con Loredana Errore, ex stella di Amici (acerrima “rivale” di Emma Marrone, che poi vinse l’edizione del talent nel 2010) e con i Dear Jack.

Ma cosa sapete della sua vita amorosa? Adesso aspetta un figlio dal suo compagno: ecco chi è.

Bianca Atzei, chi è il suo fidanzato?

Bianca Atzei è una donna molto riservata e non parla spesso della sua vita privata. Ha, però, un profilo social su Instagram, che spesso aggiorna con foto e video che raccontano un po’ di sé e della sua vita quando è lontana dal palcoscenico. Qui, da quando ha scoperto di essere incinta, posta parecchie foto dove mostra orgogliosa il suo pancione.

La gravidanza, per la cantante, era un sogno molto importante, che condivide appunto con il compagno. I due, infatti, hanno fatto fatica in passato e sono ricorsi anche alla fecondazione assistita. Stanno insieme dal 2019, sono una coppia affiatatissima e innamoratissima. Anche lui, tra l’altro, appartiene al mondo dello spettacolo perché lavora in tv da moltissimo tempo per uno dei programmi più famosi e longevi di Mediaset.

Il compagno dell’artista è Stefano Corti, noto inviato delle Iene. I due oggi sono felicissimi di aspettare finalmente un figlio e non vedono l’ora di diventare genitori. Auguriamo a questa famiglia una grande felicità.