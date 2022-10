Lino Guanciale asfalta una volta per tutte Signorini: disastro annunciato

Tra l’attore Lino Guanciale e il presentatore Alfonso Signorini è “guerra”: ecco che cosa è successo.

Indubbiamente, sia Lino Guanciale sia Alfonso Signorini sono due uomini molto conosciuti nel mondo della televisione. Il primo è un attore di successo, che lavora prevalentemente in Rai, mentre il secondo ha lavorato per tanti anni nel giornalismo di cronaca rosa e da circa un decennio si è spostato davanti alle telecamere, diventando un conduttore televisivo. Ma qual è il rapporto tra i due? E perché si parla di “guerra“? Ecco che cos’è successo.

L’attore ha origini abruzzesi e si è avvicinato alla recitazione dopo il liceo. Dopo essersi iscritto a Lettere alla Sapienza di Roma, infatti, ha capito che quella non era la sua strada e poco dopo è entrato all’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico, dove si è diplomato nel 2003. Da lì ha recitato prevalentemente in teatro, ma poi si è spostato anche in tv.

Il conduttore, invece, ha seguito un percorso molto diverso. Si è laureato in Lettere classiche e in Filosofia e per alcuni anni ha anche insegnato in un liceo classico di Milano. Si è poi avvicinato al giornalismo, specializzandosi in cronaca rosa, e oggi è il direttore del settimanale Chi. Inoltre, ha preso anche a lavorare in televisione e oggi il suo programma più famoso è senza dubbio il Grande Fratello Vip.

Ma cos’è successo tra i due?

Lino Guanciale vince contro Alfonso Signorini

Stiamo parlando del loro lavoro. Nelle ultime settimane, sia Lino Guanciale sia Alfonso Signorini sono molto presenti sul piccolo schermo, dal momento che stanno lavorando a due progetti molto importanti. L’attore è il protagonista della fiction Sopravvissuti, in onda tutte le settimane su Rai1, mentre lo showman è alle prese con la conduzione del Grande Fratello Vip su Canale5.

Entrambe le trasmissioni vanno in onda durante la sera del lunedì e quindi sono in competizione, dal momento che appartengono a due palinsesti differenti. Ma chi ha vinto l’ultima volta? Come riportato da amp.today.it, lo scorso lunedì la vittoria è andata a Lino Guanciale, con 2.830.000 telespettatori e uno share del 14,18%, nella prima puntata, e 2.364.000 pari a uno share del 14,57% nella seconda. Alfonso Signorini, invece, ha avuto un risultato leggermente inferiore: 2.501.000 telespettatori e uno share del 19,70%. Al terzo posto si è piazzato Stasera tutto è possibile, in onda su Rai 2, con 1.747.000 telespettatori e uno share del 11,27%. Chissà come andrà la prossima settimana? Staremo a vedere.