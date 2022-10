“Tuo marito me lo prendo io che è milionario”: Giaele De Donà lo prede per sempre

Dopo il confronto tra Antonino e Ginevra, dallo studio arriva un altro attacco. Alfonso signorini chiede un commento a Giaele. Le urla di Cristina Quaranta che attaccano la ragazza, sempre più vicina all’ex.

Un attacco violento di Cristina Quaranta a Giaele de Donà, modella a 15 anni e subito concorrente di altri reality show su Real Time e Discovery+ come Ti spedisco in convento: “Sei una zecca vergognosa, tuo marito me lo prendo io”. Dopo l’uscita di Ginevra dalla casa di Canale 5, Antonino si è un pò spento e a prendersene cura ci ha pensato Giaele che subito è passata in modalità seduzione: ha cercato di provocarlo e di passare più tempo possibile con lui. Antonino da parte sua non ha evitato la ragazza anzi, divertito alle provocazioni ha cercato di darle corda il più possibile. Dallo studio arrivano le urla di Cristina Quaranta che la definisce una zecca e non un’ape che va di fiore in fiore come l’aveva precedentemente appellata Orietta Berti. Alfonso Signorini ha tentato di calmare le acque senza successo.

Ecco cosa si sono dette.

Cristina Quaranta non si è risparmiata con gli attacchi alla ragazza e ad Antonino. Intanto il web segue la vicenda con occhi granati. Non si riesce a credere a quello che è successo.

Le parole di Cristina Quaranta

Cristina Quaranta è una showgirl e conduttrice televisiva italiana scoperta da Gianni Boncompagni a Domenica In. Nel 1991 lavora a Non è la Rai per poi buttarsi nella trasmissione Bulli ePupe. Ha avuto una figlia da Matteo De Stefani, col quale ha divorziato prima di tornare in TV con il GFVIP.

Ecco perché ha urlato contro i comportamenti della sua coinquilina in casa Mediaset. Ricordiamo che Giaele Donà ha una relazione aperta con il marito ma non vuole ammettere che tra lei e Antonino ci sia qualcosa. I suoi flirt sono iniziati non appena Ginevra Lamborghini, figlia del noto imprenditore e sorella di Elettra Lamborghini, è uscita dalla casa del GF. Il loro amore era nato proprio all’internodella trasmissione e ha fatto innamorare i fan: “Ginevra riesce a tirarmi fuori quello che io nascondo. All’interno di questa casa devi ritrovare dei paracaduti e Ginevra lo era. Quanto ti viene a mancare qualcosa inizia a vedere tutto nero. Si, mi manca”, queste le parole che Antonino ha confessato durante la trasmissione.

Le urla di Cristina Quaranta contro Giaele

L’ex di Belen è molto conteso: prima Ginevra Lamborghini e ora Giaele De Donà. Alfonso Signorini chiede un commento a Giaele sui suoi comportamenti nei confronti di Antonino che, non appena si è trovato libero, è stato assalito dalle attenzioni della ragazza, sposata ma in un rapporto libero col marito. Orietta Berti l’ha definita un’ape che va sui fiori più belli del giardino.

Dallo studio però arriva la risposta piuttosto forte da parte di Cristina Quaranta che le urla: “Orietta ha parlato di lei come un’ape. Più che un’ape sei una zwcca. Devi stare nel tuo letto, non devi dividere il tuo letto con Antonino. Sei una zecca, sei vergognosa, tornatene nel tuo letto.” E rincara la dose: “ Quando Ginevra è uscita dalla casa Antonino era a pezzi. Ti sei intromessa, ma quando Antonino ha un problema viene da me a sfogarsi perché c’è un’amicizia vera e pulita. Tu sei sposata, pensa a Brad. Dov’è tuo marito? Se non lo vuoi me lo prendo io che è milionario così smetto di fare la cameriera”.

Tutti staremo a guardare come si risolverà la faccenda: se Antonino è davvero innamorato di Ginevra o se cederà alle lusinghe di Giaele De Donà.