Elisabetta Canalis, visto la sua villa americana? E’ un sogno a occhi aperti

La showgirl Elisabetta Canalis vive negli Stati Uniti da alcuni anni. Avete visto la sua villa? E’ bellissima e grandissima.

La bellissima Elisabetta Canalis da alcuni anni vive dividendosi tra Italia e Stati Uniti. Nel 2014, infatti, si è sposata con il medico chirurgo Brian Perri, con il quale ha la figlia Skyler Eva. Da allora la showgirl sarda vive la sua vita organizzandosi tra famiglia e lavoro, viaggiando tra Europa e America. In America abita a Los Angeles, in una villa bellissima ed enorme.

La showgirl è nata e cresciuta a Sassari, ma quando era molto giovane si è trasferita a Milano. Il suo intento era quello di frequentare l’università, ma presto si è avvicinata al mondo dello spettacolo, prima lavorando come modella e poi in televisione con piccoli ruoli. Tutto è cambiato nel 2002, quando è stata scelta come velina mora, insieme alla collega bionda Maddalena Corvaglia.

Le due sono state le ballerine di Striscia la notizia per diverse edizioni, conquistando il pubblico e rafforzando sempre di più le proprie carriere. Nel frattempo, anche la loro vita sentimentale ha cominciato a diventare oggetto d’interesse per i giornali di cronaca rosa: nel 2002, infatti, l’ex velina ha conosciuto il calciatore Christian Vieri, con cui ha avuto una relazione per alcuni anni.

Elisabetta Canalis, la villa da star a Los Angeles

Elisabetta Canalis nel corso degli anni ha avuto diverse storie d’amore molto importanti. Dopo essersi lasciata con il campione dell’Inter, ha poi intrecciato una relazione molto chiacchierata con il divo di Hollywood George Clooney. Questa storia è durata dal 2009 al 2011 e ha fatto conoscere l’attrice anche all’estero, soprattutto negli Stati Uniti.

La modella, quindi, si è avvicinata all’America e qualche tempo dopo ha conosciuto Brian Perri, statunitense ma con origini italiane, che è diventato presto il suo compagno. Lui non lavora in televisione, ma nel settore sanitario, infatti è un chirurgo molto stimato. I due si sono sposati nel 2014 con una cerimonia ad Alghero e nel 2015 hanno avuto la figlia Skyler Eva. Al matrimonio era presente anche l’ex velina bionda Maddalena Corvaglia: le due, infatti, non sono solo colleghe, ma anche grandi amiche.

Tutti insieme vivono a Los Angeles, in una bellissima villa. La conduttrice a volte mostra alcune parti della sua splendida casa tramite il suo account Instagram, che è seguito da oltre tre milioni di persone. Ecco una foto del giardino della villa, dove si vede una bellissima piscina.