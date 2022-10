Benedetta Porcaroli, doppia coltellata: sia dall’ex che dalla amica

Parenti serpenti, ma anche le amiche non scherzano. Nuovo colpo di scena nell’intreccio amoroso tra Benedetta Porcaroli, Riccardo Scamarcio e il regista Michele Alhaique.

Sicuramente una storia difficile, la loro. “Fosse per me vivrei in una comune con tutte le persone che amo, perché per me, la vita è inclusione. Però è anche inevitabile che qualcuno, nel cammino, possa fare al nostro fianco soltanto dei piccoli tratti di strada. Perché non tutte le energie sono compatibili. E non tutti sono fatti per noi” ha dichiarato Benedetta in un’intervista a Vanity Fair.

Ritorno di fiamma…non per tutti

Dopo l’allontanamento da Riccardo, Benedetta non sarebbe tornata con il regista Michele Alhaique. A confermare la notizia il magazine Dagospia, che inizialmente aveva intravisto un riavvicinamento dei due attori ai rispettivi ex partner.Il ritorno di fiamma pare certo per Riccardo Scamarcio e la manager Anghar Wood. Situazione diversa tra Benedetta Porcaroli e Michele Alhaique: dopo sei anni con tanto di convivenza si sarebbe consolato con un’altra attrice: Carlotta Antonelli.