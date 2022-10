Valeria Marini vuota il sacco su Pamela: “Prima del Gf Vip…”

La nota showgirl Valeria Marini ha detto tutta la verità sulla collega Pamela Prati. Ecco la sua rivelazione.

Da alcune settimane la nota conduttrice televisiva Pamela Prati si trova nella casa del Grande Fratello Vip. Qui si è subito ambientata e ha fatto amicizia con i diversi coinquilini, che sembrano stimarla e rispettarla molto. Più di una volta si è toccato l’argomento di Mark Caltagirone, che durante gli ultimi anni ha fatto parlare e discutere molto.

Diversi anni fa la stella degli anni ’80 e ’90 aveva dichiarato che era prossima alle nozze con un certo Mark Caltagirone, imprenditore di circa cinquant’anni molto affascinante, ma anche riservatissimo. Le foto dei due insieme non comparivano mai su nessun social o giornale di gossip, così il pubblico e i colleghi del mondo dello spettacolo hanno iniziato a sospettare che in realtà si trattasse tutto di una bugia inventata da Pamela Prati stessa e dalla sua agenzia.

Alla fine, si è scoperto che quest’uomo non esisteva e che la showgirl stessa era stata plagiata e ingannata. Su questa vicenda si sono espressi molti personaggi famosi, e così ha fatto anche la nota Valeria Marini, che sostiene di conoscere la verità. Ecco che cosa ha detto solo poco tempo fa.

Valeria Marini e Pamela Prati, tutta la verità

Anche Valeria Marini ha partecipato al Grande Fratello Vip, però l’anno scorso. Di recente, è stata ospite da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, dove ha raccontato del suo rapporto con la collega Pamela Prati, confessando di averla sentita di recente, poco prima che entrasse nella casa. “Se ho sentito Pamela Prati prima che entrasse nella grande casa del Grande Fratello Vip? […] Sì, le ho mandato un messaggio. Le ho scritto ‘sono molto contenta per te‘”.

Infine, ha espresso la sua opinione sul caso di Mark Caltagirone, spiegando di aver sempre sostenuto la collega. “Del periodo di Mark Caltagirone sono stata l’unica ad aver fatto dichiarazioni a suo favore e l’ho aiutata. Perché io avevo capito che lei era rimasta incastrata in una cosa paradossale […] Ma alla fine cosa aveva fatto di male lei? Io le sono stata vicino, se le chiedono questo lei sicuro lo dice. Poi era giusto starle accanto. E sono molto contenta è riuscita a ritrovare un equilibrio, in primis per lei stessa“. Non è chiaro, quindi, se le due siano amiche, ma comunque hanno un bel rapporto.