Sonia Bruganelli, la famiglia finalmente si è allargata: “Più bella cosa non c’è”

Il primogenito di Paolo Bonolis, Stefano, 38 anni, è diventato padre. Sonia Bruganelli, attuale moglie di Paolo Bonolis, condivide con gioia la notizia sui social.

Stefano Bonolis, il primogenito di Paolo, è finalmente diventato papà. Ad annunciare la lieta notizia è stato il neo papà sul suo canale Instagram. Anche Sonia Bruganelli, 48 anni, attuale opinionista del GF VIP, ha dato il lieto annuncio condividendo la tenerissima foto del bimbo. Stefano è nato dal primo matrimonio di Paolo con Diane Zoeller, americana, dalla quale ha avuto Stefano, nato nel 1985, e Martina, nata nel 1981.

La stessa Sonia, qualche tempo fa, aveva pubblicato una tenera foto che ritraeva Stefano da ragazzo con sua sorella Adele Bonolis, figlia di Sonia e Paolo. Si legge nel copy del post su Instagram che: “Oggi questo meraviglioso ragazzo diventerà papà e credo abbia esattamente la stessa espressione di quando aveva la responsabilità di tenere in piedi la sua sorellina minore sui pattini. Sarai un papà meraviglioso, e Adele diventerai zia per la seconda volta.”

La felicità intima di Paolo Bonolis

“Sarà un altro maschietto, Sebastiano Silvio Bonolis”. Paolo Bonolis ha dichiarato ai microfoni di Verissimo, lo scorso 9 ottobre, che sarebbe diventato di nuovo nonno. Sua figlia Martina lo ha reso nonno nel 2020 di Theodore. “Sono contento, loro sono felicissimi, è una cosa bella. Sento la gioia più come felicità paterna che in qualità di nonno”. Nel frattempo sui social la foto del piccolo Sebastiano sta facendo il giro del web, ma nonno Paolo non ha pubblicato nulla sui suoi canali social e si gode in intimità il momento felice.

La dedica su Instagram di “nonna” Sonia

Nella giornata di sabato 22 ottobre è venuto al mondo Sebastiano Silvio, il primogenito di Stefano e di Candice Hansen, detta Candi. Stefano su Instagram ha condiviso la notizia della nascita, con una dolce dedica: “Benvenuto al mondo angelo di papà. Sebastiano Silvio nato 10/21/22. 5.1 chilogrammi“. Mamma Candi ha scherzato sul peso del piccolo e scrive:”Ve l’avevo detto che non avrei avuto due gemelli. Solo due bambini in uno. Inutile dire che è sulla bocca di tutti nel reparto maternità. Ti amiamo oltre ogni dire”.

“Più bella cosa non c’è” ha scritto come copy “nonna” – acquisita- Sonia, condividendo in un post la foto e i dettagli del piccolo. L’avventura di Candi e Stefano come genitori è solo all’inizio con tutto il supporto di Paolo e Sonia oltreoceano.