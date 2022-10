Elenoire Ferruzzi ha mentito spudoratamente a tutti | Signorini ci rimarrà malissimo

“Ma quale attico a Citylife, Elenoire Ferruzzi vive in una casa popolare”. Elenoire Ferruzzi e la sua figuraccia alla casa del GFV, una vicina di casa smentisce l’artista fornendo tutta un’altra versione dei fatti.

Elenoire Ferruzzi nella casa del GFV ha spesso parlato della sua vita lussuosa a Milano, paragonando spesso il suo appartamento a quello di Chiara Ferragni e Fedez e arrivando a dire che il suo affitto ammontasse a una cifra spropositata. La sua vicina di casa ha però smentito l’Icona LGBT raccontando un’altra versione dei fatti.

Elenoire Ferruzzi è popolarissima sui social e molto nota alla comunità LGBTQ+ Milanese. Conta più di centomila follower e già nei primi giorni di partecipazione come concorrente del Grande Fratello VIP ha fatto parlare di sé raccontando in diretta TV il rapporto con il suo sesso biologico e della sua adolescenza travagliata, vissuta tra incopresioni e angherie vissute coi bulli. Dal suo profilo Instagram si definisce public figure, showgirl, attrice, cantante e icona gay. Di recente è entrata nella casa più famosa d’Italia su Canale 5 e ha preso parte allo show, facendo salire gli ascolti del programma e rilasciando dichiarazioni forti.

Ecco cosa ha detto Elenoire Ferruzzi, la dichiarazione che ha subito ricevuto una smentita da parte della sua vicina di casa e che ha fatto prontamente parlare il web.

Chi è Elenoire Ferruzzi?

Elenoire Ferruzzi è un’influencer e una famosa icona LGBTQ+ milanese: donna transessuale, nasce a Cittiglio nel 1976 in provincia di Varese. Da molti anni è impegnata nel lavoro di sensibilizzazione dei diritti delle persone transessuali. E’ molto attiva sul suo profilo Instagram per cui è divenuta famosa in veste di cantante e schetch comici costellati di tanto sarcasmo: la sua migliore dote è l’irriverenza.

Anni fa è diventata famosa per il video musicale in cui canzonava uno dei brand più noti, Carpisa, per cui cantava mentre gridava per le strade di Milano “Carpisa è il male”. Amante del lusso e dello sfarzo, ha una laurea in lettere una breve esperienza come insegnante presso una scuola serale. Non si hanno molte altre notizie sul suo conto ma tutto quello che possiamo sapere su di lei, è stato rilasciato in un’intervista a una nota rivista internazionale. Da poco è concorrente del Grande Fratello VIP dove ha fatto molto parlare di sé per gli argomenti di discussione trattati con gli altri inquilini della casa: dall’essere una donna trans alla costrizione che impone la società, algi uomini etero che si approcciano a loro come esseri inferiori; al suo rapporto con la chirurgia e alla sua battaglia contro il Covid che l’ha vista poco tempo fa in condizioni gravissime.

La vita di lusso a CityLife smentita dalla vicina di casa

Recentemente la Ferruzzi nella casa del GFV si è vantata con Cristina Quaranta e Daniela Dal Moro di vivere a Milano in un mega appartamento nel nuovissimo quartiere in qui anche gli iconici Ferragnez vivono con la loro famiglia.

Ha infatti detto davanti le telecamere queste parole:” Abito a CityLife, ma basta fargli pubblicità altimenti voglio che mi regalino le spese condominiali! Quanto costano? 2 mila euro al mese! La casa l’ho pagata una fucilata, non puoi capire. Ho una palestra in casa, poi ci sono due palestre nel mio complesso e una piscina. Ho due ingressi, uno in una via, l’altro in un’altra via. Ora c’è la donna di servizio che vive con me ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì.” mettendo molta enfasi su quest’ultimo commento. Peccato però che sui social, la risposta non si è fatta attendere. Nelle scorse ore infatti una follower di Elenoire Ferruzzi, Deianira Marzano, ha dichiarato il contrario sul conto della showgirl.

Ha infatti fornito tutt’altra versione dei fatti, dicendo: “Non vive a CityLife, è una bufala, vive in una zona popolare di Milano. Vivo qui ti assicuro che è vero. Il suo appartamento è in un palazzo popolare con case di ringhiera, due finestre in croce.” C’è ancora da capire se questa donna dice il vero. Per ora il popolo del web si è espresso e difficilmente si lascerà persuadere che il suo mito possa aver mentito.