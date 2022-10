Platinette, prima e dopo: il dimagrimento è al limite dell’impressionante

Mauro Coruzzi, più conosciuto come Platinette, ha raccontato del lungo e difficile percorso che ha vissuto per riuscire a perdere quei 70 kg in un anno. Le immagini sono impressionanti, il prima e dopo il dimagrimento vi lasceranno molto stupiti.

La battaglia con il cibo è difficile da vincere se non si è determinati. Chi meglio di Platinette poteva vincere questa battaglia? Ha sempre sostenuto che bisogna lottare per migliorare e cambiare, mai darsi per vinti se non è quella la vita che si vuole.

In una sorta di inno motivazionale per tutti coloro che soffrono di fame compulsiva, Platinette ha voluto raccontare il suo dimagrimento. Che cosa ha fatto e come si sentiva nell’ultimo periodo. Poi ha pubblicato un’immagine del prima e del dopo dieta e veramente non ci si poteva credere.

Chi è Mauro Coruzzi in arte Platinette?

Mauro Coruzzi, meglio noto come Platinette, è un conduttore radiofonico e televisivo, nonché cantante, attore e doppiatore molto famoso. È nato nel 1955 a Langhirano e ha una sorella di nome Maura. Il suo curriculum lavorativo è lunghissimo, ha partecipato a programmi famosissimi come il Maurizio Costanzo Show, Ballando con le stelle, Amici, Pomeriggio cinque e così via. Non basterebbe una pagina per descrivere tutte le sue esperienze lavorative. Diverso è stato il suo percorso di vita invece, decisamente molto travagliato. Dalla ricerca della sua identità all’essere ingrassato per amore, gli uomini era così che lo volevano:

“Andavo a battere sui marciapiedi, battevo per strada lungo i viali, come si dice nelle canzoni. A scuola passavo per essere uno dei due più bravi della classe, e insieme davamo i compiti ma col cavolo gratis, in cambio di prestazioni. Bullismo? Nessuna aggressione fisica. L’ho vissuto dopo. Aggressioni verbali a cui ho risposto con non so quale coraggio. A vent’ anni ho cominciato a fare spettacoli di cabaret…Ho preso 50 chili per un uomo, per conquistarlo, mi voleva così e sono esplosa come una mina. Poi c’è stato un chirurgo di Parma, anche a lui piacciono grassi…”.

Finalmente ha trovato la strada giusta

Si è confessato a cuore aperto Platinette, senza più vergogna né remora. Così dopo aver spiegato il motivo del suo sovrappeso ha anche raccontato di come quel corpo non gli appartenesse più, così con una decisione drastica ha perso circa 70 Kg in un anno.

“…dopo una vita piena di impegni, devo combattere un difficile male che mi ha colpito e che porto dentro di me. Si tratta del mangiare compulsivo, anche quando non ne ho realmente bisogno”. Ecco perché Mauro Coruzzi ha deciso di sottoporsi all’intervento bariatrico per la riduzione dello stomaco. Come si può vedere dalla foto il nostro Platinette non è mai stato così in forma e felice e come oggi.