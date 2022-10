Alessandro Siani, la ‘mamma’ è famosissima: presente in tutti i suoi film

Alessandro Siani è uno degli attori comici più amati in tutto il panorama cinematografico italiano. Ha recitato in diversi film come- tanto per citarne solo alcuni- Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. Inoltre negli ultimi anni si è cimentato anche nel ruolo di regista di alcune sue pellicole. Ma sapete chi è la sua ‘mamma’ per fiction? Davvero famosissima…

Impossibile non amarlo e non ridere con le sue battute! C’è chi lo paragona e chi dice che è l’erede assoluto di Massimo Troisi, il bravo Alessandro Siani , ma in quanti conoscono la sua mamma praticamente onnipresente insieme a lui?

Napoletano doc, nel corso del tempo si è fatto conoscere e amare dal grande pubblico per la sua innata e assolutamente travolgente simpatia, per la sua verve da dieci e lode e per la sua battuta assolutamente inconfondibile. Negli ultimi anni si è cimentato anche in altri ruoli, come quello di regista, sceneggiatore e produttore. Ma sapete chi interpreta la madre nei suoi vari film, tutti molto apprezzati dagli italiani di ogni età? Beh, sicuramente l’avrete già vista tantissime volte in TV e non solo!

Dopo molti anni trascorsi a lavorare in reti locali napoletane, Alessandro Siani ha debuttato a livello nazionale su Rai Due nel 2003 nel programma Bulldozer condotto da Federica Panicucci. E poi si è fatto conoscere subito dopo a Domenica In, condotto dalla meravigliosa Mara Venier. E poi è arrivato per lui il successo con la “S” maiuscola…

La svolta accanto a Bisio

Il suo primo ruolo cinematografico è nel film Ti lascio perché ti amo troppo nel ruolo di protagonista, che gli ha consentito di portare a casa il Premio di miglior attore al Giffoni Film Festival. Nello stesso anno ha recitato a fianco di Christian De Sica nel film Natale a New York , che -tra l’altro- è stato il primo cinepanettone dove l’attore e comico romano non appare affiancato dallo storico collega milanese Massimo Boldi a seguito della loro “rottura”, poi risanata con la pellicola Amici Come Prima a distanza di quasi due decenni. Ma “la vera svolta” è avvenuta per Alessandro con le pellicole Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, dove ha lavorato insieme al mitico Claudio Bisio.

La sua famosa mamma per fiction

A partire dall’anno seguente, ovvero nel 2013, ha iniziato a ” lanciare”e suoi film come regista, tra cui ricordiamo Il principe abusivo, Si accettano miracoli, Mister Felicità e Il giorno più bello del mondo. Da tempo poi è anche conduttore del TG satirico Striscia la Notizia. Ma parlando d’altro, sapete chi è la sua storica mamma per fiction? Ecco il nome…

Alessandro Siani ha recitato tantissime volte insieme con Nunzia Schiano che è un’attrice molto famosa oltre che un autentico talento naturale. L’abbiamo vista tantissime volte in televisione e pure in alcuni film come Benvenuti al Sud, per la regia di Luca Miniero, dove interpretava sua madre. Come lui, vanta alle spalle una carriera incredibile e costellata di successi. Di recente ha recitato nel film Benvenuti in casa Esposito e nella fiction Il commissario Ricciardi, accanto a uno straordinario Lino Guanciale.