Jovanotti e il male atroce entrato in casa: 6 cicli di chemio

Il dolore nelle parole di Jovanotti fa stringere il cuore. Il cantante ha parlato di quel brutto male che gli ha cambiato la vita per sempre, di quei 6 cicli di chemio che l’hanno distrutto fisicamente e psicologicamente.

Jovanotti, il ragazzo fortunato di una delle sue canzoni degli esordi, ha vissuto un periodo veramente sconvolgente. Nessuno si aspettava una notizia del genere, soprattutto per un personaggio così amato. Il male atroce entrato in casa sua ha distrutto lui e la sua famiglia.

È proprio vero non si sa di essere ricchi, finché la ricchezza non ce la portano via. E questo stato di vita non è dato dal denaro, ma dalla salute. Senza questa, non si può fare niente e lo sa bene Jovanotti che quei 6 cicli di chemio li ricorda benissimo.

Da Lorenzo Cherubini a Jovanotti

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti è un noto cantante, rapper e disc jockey italiano di 56 anni. Lo stile di Jovanotti è cambiato molto dagli esordi, è passato da canzoni più leggere come Ragazzo fortunato, Penso positivo e La mia moto, a veri e propri tormentoni con un messaggio più profondo come Per Te, dedicato a sua figlia Teresa Lucia, Il più grande spettacolo dopo il big bang. Mi fido di te, Balla per me duettata con Tiziano Ferro e altre ancora. Sposato con Francesca Valiani dal 2008, ha avuto in passato un breve flirt con Valeria Marini e Rosita Celentano.

Una lottatrice vive a casa sua

Lorenzo Cherubini è un padre molto presente e molto affezionato alla figlia Teresa Lucia. La luce di questa ragazza è molto forte, gioia di vivere che rappresenta anche nei suoi fumetti in quanto fumettista di professione. Grazie al sostegno dei suoi genitori, la giovane Cherubini junior non si è mai data per vinta, anche quando le è stato diagnosticato il linfoma di Hodgink.

Per Jovanotti è stato uno shock, il brutto male è entrato in casa sua e dopo 6 cicli di chemio non sapeva se la sua adorata figlia ce l’avrebbe fatta a sconfiggerlo. Nonostante questo dolore Lorenzo e famiglia non hanno mai fatto trapelare niente al mondo esterno in quanto molto gelosi della loro privacy. Poi finalmente un bel giorno, Jova, ha postato una frase che gli ha fatto ritrovare la gioia di vivere:

“Oggi per noi è un giorno bellissimo la malattia se n’è andata, lei è stata pazzesca”. Con queste parole è finalmente finito il calvario per Jovanotti, sua moglie e sua figlia.