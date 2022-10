Ignazio Boschetto, la fidanzata è più famosa di lui: ballerina famosissima

Il Volo, il cantante Ignazio Boschetto, il quale ha sempre cercato di mantenere riserbo sulla propria vita privata, è fidanzato con una donna più famosa di lui… Ma sapete chi è? Una bellissima ballerina…

Chi è la misteriosa fidanzata del tenore Ignazio Boschetto? La ragazza pare non essere italiana e ben più famosa di lui nel suo Paese di origine dove ancora vive…

Il cantante del Volo è da tempo fidanzato con una ragazza non italiana ma che nel suo Paese è ben più famosa di lui, di chi si tratta? Il tenore ha confermato la storia d’amore con la ballerina di origine brasiliana di 27 anni conosciuta per caso sui social durante il lungo ed assai estenuante lockdown che ci ha preso tutti quanti di contropiede. I due stanno ancora insieme e sono innamoratissimi. Ne ha parlato a ruota libera e senza filtri l’artista a Domenica In…

La storia d’amore a distanza

Tutto è successo grazie alla zia Mara che l’ha stuzzicato chiedendogli come andasse l’amore e il tenore non si è tirato indietro nel dire “tutto bene”. Boschetto ha anche rivelato che presto Ana Paula, questo è il nome della sua dolce metà, lo raggiungerà in tour visto che i due si vedono pochissime volte dal momento che lei vive in Brasile. Una relazione a distanza- dunque- quella tra il tenore e la ballerina. In realtà il cantante de Il Volo ha poi tosto precisato: “Ci vediamo, ogni tanto, io lavoro, lei lavora. Come le coppie intelligenti aspettiamo il momento giusto“.

Ma chi è Ana Paula Guedes, la fidanzata di Ignazio Boschetto de Il Volo? La ragazza è una ballerina di origine brasiliana , conosciuta in Italia per essere diventata la fidanzata del noto artista con il quale appare anche sui Social. In realtà è molto conosciuta nel suo Paese visto che sin da ragazzina si è dedicata al mondo dello spettacolo e della televisione partecipando al programma Danca dos Famosos, che altro non è che la versione brasiliana di Ballando con le stelle di cui fa parte come professionista.

L’incontro tra i due è avvenuto per caso durante il periodo del lockdown come ha candidamente confessato Ignazio Boschetto a Verissimo. Questa la sua confessione: “Siamo stati otto mesi a scambiarci dei messaggi, a sentirci e a videochiamarci. Poi alla prima opportunità sono andato in Brasile a incontrarla e da lì e stato bello, perché ci siamo conosciuti pian piano”. Oggi la coppia è felice e decisamente molto ma innamorata. La conferma poi arriva dai Social dove i due hanno postato alcune foto insieme. Il loro pensiero? ” Siamo molto innamorati, ed è bello vivere le cose così”. E i fan di entrambi esultano!