Netflix, nuova miniserie da vedere assolutamente: attori e trama

Stanco dei soliti titoli da vedere su Netflix? Ami le miniserie di genere thriller? Allora devi vedere assolutamente questa nuova produzione ispirata a un meraviglioso romanzo, magari da leggere subito dopo!

Netflix continua a sfornare centinaia di film e serie tv thriller ogni anno e sono davvero tantissime quelle che riescono a catturare l’attenzione del pubblico dal primo all’ultimo secondo. E una ve la consigliamo ora noi!

Tra le tante produzioni cinematografiche, in questi ultimi mesi, si stanno imponendo le miniserie che sono- decisamente- meno impegnative e- come si suol dire- ” non la tirano per le lunghe”. E ora ce ne è una in particolare che sta facendo letteralmente impazzire il grande pubblico di tutto il mondo. Di quale si tratta? Segnatevi il titolo e correte a vederla al primo momento che avete libero ma- ve lo diciamo fin da subito- non pensate di guardarla tutta di un fiato! Il perché ve lo spieghiamo tra poco…

La mini serie che dovete vedere!

Uscito solo qualche mese fa, Frammenti di Lei è una delle ultime miniserie thriller prodotte dalla nota piattaforma streaming americana che è riuscita a conquistare il pubblico in men che non si dica! I suoi indiscussi punti di forza?

Oltre ad essere indubbiamente ben strutturata, è composta solo da 8 episodi che vi consigliamo di vedere con molta calma, evitando le classiche maratone, al fine comprendere perbene e completamente la storia che è decisamente tosta e complessa.

Nel cast troviamo: Toni Collette nel ruolo protagonista di Laura Oliver, Bella Heathcote nei panni di Andy, la figlia di Laura e Omari Hardiwck in quelli di Gordon Oliver, l’ex marito della protagonista. Ma di cosa parla esattamente Frammenti di Lei? Eccovi la trama…

La trama

La serie narra le vicende personali di due donne, ovvero Laura e Andy, che sono madre e figlia. La prima è una logopedista sopravvissuta ad un cancro al seno che attualmente vive a Belle Isle, una piccola cittadina della Florida, mentre la seconda è una centralinista del 911 tornata dalla madre con il preciso scopo di accudirla e di starle accanto in un momento tanto delicato.

Nel giorno del compleanno di Andy accade- però- qualcosa di inimmaginabile e decisamente drammatico. Che cosa? In pratica Laura e la figlia, dopo aver deciso di festeggiare la ricorrenza andando a mangiare qualcosa in una tavola calda, si ritrovano- loro malgrado- coinvolte in una sparatoria.

Un giovane uomo armato spara all’improvviso a due altre donne presenti nel locale ed inizia a ferire poi anche altri clienti del ristorante prendendo di mira pure Andy. A quel punto, Laura decide di difendere la sua adorata figlia e, a costo di rimetterci le penne , riesce incredibilmente a colpire il killer con una professionalità e un sangue freddo senza eguali. Il fatto di cronaca ovviamente non passa inosservato e diventa- in un battito di ciglia- virale finendo anche sui principali TG americani per poi espandersi a macchia d’olio anche in altri Stati e Paesi del mondo…

In tutto ciò, Andy non riesce ancora a capire come sia possibile che la madre sia riuscita ad intervenire in modo così abile, repentino e assolutamente scaltro. Decide -quindi- di scavare nel passato della genitrice scoprendo così una vera e propria doppia vita tenuta nascosta da anni e anni. E certamente quando la scoprirete anche voi rimarrete – a dir poco- sconvolti. I colpi di scena sono tanti, ve lo diciamo fin da subito, e niente è come sembra! Allora, armatevi di copertina, tisana oppure di popcorn e bibita, e correte davanti alla TV!