Mediaset, incidente bollente in diretta: scandalo a luci rosse

Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, storico e noto programma televisivo di Mediaset che va in onda in prima serata su Italia Uno, si è verificato un incidente bollente.

Le star e i personaggi famosi dello spettacolo e della televisione sono andati molto spesso incontro ad episodi che si potrebbero definire con la cosiddetta espressione “wardrobe malfunctions“. Basti pensare ad esempio alle varie Britney Spears, Camila Cabello o anche a Miley Cyrus.

Tale incidente ha ora riguardato anche Belen Rodriguez, da un po’ di tempo presentatrice del noto programma televisivo che va in onda la sera su Italia Uno Le Iene insieme a Teo Mammuccari. Il conduttore ha invitato Belen a riprovare una determinata mossa di coreografia, e nel fare ciò un bottone della camicia di quest’ultima si è strappato.

La presentatrice argentina si è per fortuna subito resa conto dell’accaduto, riuscendo a tenere chiusa la parte superiore del vestito con le mani per gli ultimi minuti della trasmissione. “Scusate ragazzi ma questo è il bello della diretta, andiamo avanti“, queste le parole della conduttrice.

Oltre l’incidente in Mediaset: Belen Rodriguez e il confronto con l’hater

Oltre ad essere impegnata nella conduzione del programma di Italia Uno Le Iene, Belen Rodriguez è attiva tra l’altro anche in diversi altri progetti come ad esempio la realizzazione di servizi. La conduttrice, nel corso di questa settimana, ha fatto sedere davanti a sé diverse persone, tra fan, curiosi ed hater. Uno di questi ultimi ha però rivolto nei confronti dell’argentina diverse critiche.

Queste le dichiarazioni dell’hater in questione: “Poco tempo hai dichiarato che guadagni come un calciatore. Prima mi era simpatico, ma dopo questa cosa che hai detto non più. Sei stata un’enorme delusione per me, io sono disoccupato da otto anni, ho provato a fare tanti provini anche per la televisione. La cosa che hai detto credo sia assolutamente fuori luogo. Ho fatto tantissimi provini anche per Tu Si Que Vales“.

La risposta di Belen Rodriguez

La risposta di Belen Rodriguez alle critiche mosse nei suoi confronti da parte dell’hater non si è però fatta attendere: “Mi dispiace se questa cosa ti ha ferito, ma la verità resta il fatto che io continuo a guadagnare quanto i calciatori. Non capisco perché ti dia fastidio questa cosa, se tu sei disoccupato non è un mio problema“.

La Rodriguez ha poi proseguito: “Poi perdonami ma il provino per Tu Si Que Vales non è certamente un lavoro, la si può più considerare come una possibilità“.