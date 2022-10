Giulio Fratini, chi è la nuova fiamma della Gregoraci | Tra le sue ex tante vip

Forse in tantissimi si staranno chiedendo chi sia Giulio Fratini, il nuovo amore di Elisabetta Gregoraci. Dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore , la donna, sempre più bella, si sarebbe rifatta la vita con un nuovo partner, che è proprio lui. La cosa non è passata – chiaramente- inosservata e in molti si stanno domandando chi esso sia, al di là del suo nome….

A quanto pare sembra che l’uomo che la Gregoraci abbia scelto al fine di rifarsi una vita sia, oltre che un bel ragazzo, si pure un facoltoso imprenditore… Ma sapete di che cosa si occupa?

Giulio Fratini, ex fidanzato di Roberta Morise e di Raffaella Fico, è un ricco imprenditore che -secondo quanto circola nel vasto mondo del gossip – è il nuovo compagno di Elisabetta Gregoraci. Inserito da Forbes nella lista dei talenti under 30 che si sono distinti nel 2020, l ‘uomo, classe ’92, si è laureato al Politecnico di Milano e oggi è un affermato manager che lavora in diversi settori, tra hotel di lusso, abbigliamento e bioenergia. Davvero niente male!

Un manager di successo

Laureato al politecnico di Milano- come dicevamo poco fa- e con un master ottenuto presso il Kings College di Londra, è il Ceo della holding Belvedere Angelico che è specializzata in real estate, hotel ed energie rinnovabili. Ha il nome di suo nonno, nonché fondatore del marchio, Rifle Jeans. Anche il padre di Giulio, Sandro Fratini, è decisamente molto ma molto popolare. Ad averlo reso noto è la sua collezione di orologi preziosi – soprattutto Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin e Audemars Piguet – il cui valore è stimato- pensate un po’- intorno al miliardo di euro.

Prima varie indiscrezioni ma oggi non si nascondono più

Il settimanale Chi , diretto dall’ accorto Alfonso Signorini. ha “lanciato” l’indiscrezione che vedeva Elisabetta Gregoraci davvero molto ma molto vicina a Giulio Fratini. E dopo essere stati avvistati durante una vacanza in un lussuoso resort in Puglia, i fan della conduttrice hanno iniziato a sognare. E anche alcune foto pubblicate da entrambi, che guarda caso si trovano nello stesso tempo, su Instagram, ha reso “la cosa ancora più attendibile”. Inoltre ad avvalorare il gossip- che ormai impazzava ovunque- è stata anche l’ex fidanzata di lui, la bellissima Roberta Morise, che sui Social ha risposto ad un utente che le chiedeva della nuova indiscrezione, dicendo: “Sono felice per loro” .

Ma ora i due non di nascondono più e anche sul Web circolano moltissime foto che li vede rappresentati come coppia. Non per nulla pare che lui abbia già conosciuto Nathan Falco, il figlio di lei!

Tornando a lui, vi ricordate quando è stato il fidanzato di Raffaella Fico? Beh, quella è stata la sua prima storia d’amore con un volto popolare della Televisione e del vasto mondo dello Spettacolo nostrano. Le prime foto che confermavano la relazione tra i due furono pubblicate – dal settimanale Chi. In seguito è stato fidanzato- lo ribadiamo ancora una volta- con Roberta Morise. Non per nulla nel mese di aprile del 2021 l’ex volto de L’Eredità ed ex naufraga dell‘Isola dei Famosi raccontò di essere molto felice con lui. Perché finì tra di loro? A quanto pare per via di un tradimento da parte dell’affascinante imprenditore.