“Tomaso ci ha spiegato che…”: Michelle Hunziker dovrà mandare giù anche questo rospo

Al cuor non si comanda diceva un vecchio proverbio. È proprio vero per amore si farebbe di tutto, anche ingoiare diversi rospi. Pare che Michelle Hunziker ne debba mandare uno giù bello grosso a detta di Tomaso Trussardi.

Pare che il coltello dalla parte del manico questa volta ce l’abbia Tomaso Trussardi. Lui detta legge e Michelle Hunziker se vuole riottenere quello che ha perso deve sottostare in tutto e per tutto.

È abbastanza rigido nelle sue decisioni Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker dovrà mandare giù questo rospo, molto pesante. Non è difficile capire a chi si riferisca con questa condizione. Cosa gli avrà mai chiesto l’ex marito?

La storia d’amore di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono legati sentimentalmente nel 2011 dopo un colpo di fulmine. Entrambi con storie d’amore passate difficili, i due si sono uniti come lo yin e lo yang e dopo aver trovato un equilibrio e un’armonia perfetta, hanno messo su famiglia. Nel 2013 nasce la piccola Sole e nel 2015 Celeste. Rispettivamente sorellastre della primogenita di Michelle, Aurora Ramazzotti. I due sono convolati a nozze nel 2014 e sono stati insieme fino al gennaio del 2022, quando si sono separati ufficialmente. Ma le cose forse sono cambiate?

Ritorno di fiamma a determinate condizioni

Dopo un periodo di sbandata, Michelle Hunziker avrebbe capito che senza il suo Tomaso Trussardi, veramente non riesce a vivere. Ecco perché ha tentato di tutto per riconquistarlo, un po’ forse per la nostalgia da parte di Tomaso, un po’ per l’intermediazione delle loro figlie, finalmente la coppia “is back”. È iniziato tutto dopo uno scatto che non lasciava dubbi.

Questa estate Tomaso Trussardi era stato paparazzato mentre usciva di casa della sua ex. In seguito, al compleanno di Sole, tutto è stato svelato. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono ufficialmente tornati una coppia. Ma Michelle non ha avuto vita facile, ha dovuto sottostare a determinate condizioni fissate senza remora da suo marito. Sentiamo le parole di Trussardi al settimanale Chi:

“Dovrà seguire le regole…Lei però dovrà mangiare tanto fango e stare alle mie regole. In questo modo potrebbe dedicarsi maggiormente alla famiglia. Quindi bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv, niente immagini di famiglie allargate”. Anche i rapporti con Aurora Ramazzotti sembrano essere tornati pacifici con il papà delle sue sorelle. Che finalmente la pace sia tornata in famiglia?