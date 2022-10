Belen Rodriguez fa un regalo speciale a Michelle: la reazione che spiazza

La modella Belen Rodriguez ha fatto un bellissimo regalo alla conduttrice Michelle Hunziker. Ecco di che cosa si tratta.

Non tutti sanno che Belen Rodriguez e Michelle Hunziker, oltre a essere colleghe, sono anche molto amiche. Le due si vedono spesso al di fuori dagli studi televisivi e vanno molto d’accordo, tanto che spesso si scambiano anche dei regali. E’ quello che è accaduto non troppo tempo fa, quando la modella argentina ha fatto recapitare all’amica un pacco speciale. Ma che cosa conteneva? La conduttrice svizzera ha mostrato tutto ai fan.

Senza dubbio, entrambe sono tra le donne più importanti del mondo dello spettacolo italiano. Nessuna delle due è nata, tuttavia, qui in Italia ma si sono trasferite qui quando erano solo delle ragazzine. Belen è arrivata dall’Argentina quando aveva circa diciotto anni, alla ricerca di fortuna. Per un po’ ha lavorato come cubista nelle discoteche, ma poi sono arrivate le prime opportunità in tv e in passerella. Anche la collega si è trasferita a Milano quando aveva circa la stessa età, ma dalla Svizzera. Dopo diverse porte in faccia, ha cominciato a lavorare come modella e fotomodella e presto è diventata famosissima anche in televisione.

Il rapporto tra le due è molto stretto, tanto che spesso si scambiano dei regali. Che cosa ha ricevuto la presentatrice di Striscia la notizia?

Belen Rodriguez e Michelle Hunziker, il regalo apprezzatissimo

Belen Rodriguez e Michelle Hunziker sono note anche per la propria vita sentimentale. Dopo una relazione di un paio d’anni con Antonino Spinalbese, la prima è tornata con il marito Stefano De Martino, mentre la seconda sembra che si stia riavvicinando all’ex compagno Tomaso Trussardi.

Oltre che essere un’importante showgirl e modella, Belen Rodriguez è anche un’imprenditrice di grande successo. Non solo alcuni anni fa ha aperto il suo primo ristorante con Joe Bastianich e altri soci, ma nel 2015 ha anche fondato due marchi di moda, Me fui e HINNOMINATE, che in breve tempo hanno ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico.

Belen ha regalato quindi all’amica alcune tutine targate HINNOMINATE per le sue figlie più giovani, Sole e Celeste. Michelle Hunziker ha apprezzato tantissimo il pensiero e ha mostrato i vestiti tramite alcune stories sul suo account Instagram. “La mia amica Belén mi ha inviato una bella tuta per le mie bimbe e anche una per me di questo colore polvere che mi piace tanto… è stupendo, grazie Belencita“.