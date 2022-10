Altra mazzata per Gemma Galgani! Demolita con poche parole

Gemma Galgani, nota opinionista di Uomini e donne, ha ricevuto delle fortissime critiche: poche parole, ma durissime.

Tra i vari personaggi che da tanti anni lavorano a Uomini e donne, tra i volti più storici c’è sicuramente quello di Gemma Galgani, che non è solo un’opinionista, ma anche una dama della versione Over. I suoi battibecchi con la collega Tina Cipollari sono diventanti famosissimi durante il corso del programma e spesso richiedono l’intervento mediatore di Maria De Filippi. Durante una delle ultime puntate, tuttavia, non è stata Tina ad attaccare la dama, ma un’altra persona, certamente inaspettata.

La trasmissione di Canale 5 va avanti con grande successo da più di vent’anni e durante questo lungo lasso di tempo vari personaggi sono diventati famosi e drammi e polemiche non sono certamente mai mancati. La versione Over intrattiene il pubblico esattamente come quella giovanile e ha visto la nascita di tanti amori. Tra questi, dobbiamo assolutamente citare l’imprenditrice di pet caring Isabella Ricci, che si è sposata pochi mesi fa con Fabio Mantovani, che aveva conosciuto proprio grazie al date show.

Durante uno degli ultimi episodi, Gemma ha ricevuto una dura critica da parte di una dama entrata da poco tempo nel salotto della trasmissione. Le parole pronunciate sono fortissime.

Uomini e donne, la fortissima critica a Gemma Galgani

Da poco, Gemma Galgani è tornata a Uomini e donne alla ricerca del suo principe azzurro. Se ci riuscisse, troverebbe finalmente l’amore e potrebbe lasciare dopo tantissimi anni il programma che frequenta dalle primissime edizioni. Quest’anno, tuttavia, tra le dame della versione Over è spuntata una donna dalla personalità molto forte e che non intende passare inosservata.

Stiamo parlando della decisa Paola Ruocco, che si è mostrata interessata sin da subito a Roberto, che però piace molto anche alla stessa Gemma. Il cavaliere romano ha dichiarato che Gemma gli piace molto, ma che avrebbe voluto conoscere più approfonditamente anche la nuova arrivata.

L’uscita, però, non è andata bene e poi si è scoperto che Paola non intende proseguire la frequentazione con Roberto perché sente di aver bisogno al suo fianco di uomo deciso, che sappia che cosa vuole dalla vita e che sia pronto a fare di tutto per lei. Da qui, al settimanale ufficiale di Uomini e donne, ha commentato e criticato anche il comportamento della dama rivale: “Per quello che ho visto, Gemma è la donna più insicura dello studio“.