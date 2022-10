Il Paradiso delle Signore, arriva la chiusura? I fan sono disperati

Palese il successo dell’amata fiction Il Paradiso delle Signore ma rischia di chiedere a novembre per un grande stravolgimento dei palinsesto.

Picchi di share e un successo senza precedenti per Il Paradiso delle Signore, fiction di Rai 1. Eppure, il successo a volte non basta. La fiction, ambientata nel grande e famoso magazzino a Milano negli anni Sessanta, nonostante il successo delle nuove puntate, potrebbe subire uno stop forzato per una rivoluzione dei palinsesti per tutto il mese di Novembre e Dicembre.

Il Paradiso delle Signore 7, prodotta da Aurora Tv per Rai Fiction, è giunta alla sua settima stagione. La serie, dopo due stagioni in prima serata, è approdata in daytime, dal lunedì al venerdì alle 15:55, con episodi della durata di circa cinquanta minuti.

Strepitoso successo per Il Paradiso delle Signore 7

Un successo stellare per la settima stagione de Il Paradiso delle Signore registrando picchi di share molto alti che sfiorano il 22% con circa 1.8 milioni di spettatori. La trama si sviluppa colma di colpi di scena. come la liberazione di Gloria dalla prigione grazie alla dura lotta ingaggiata dalla figlia Stefania. Gloria collaborerà a stretto contatto con il suo ex Ezio, dal quale ha intenzione di separarsi chiedendo l’annullamento delle nozze per permettergli di sposare la fidanzata attuale di nome Veronica. Un triangolo che promette di riservare al pubblico grandi emozioni. Un cambiamento improvviso investirà il personaggio di Adelaide di Sant’Erasmo, che si opporrà in tutti i modi alla relazione tra Umberto Guarnieri e Flora Gentile Ravasi. Adelaide dedicherà le sue attenzioni su un nuovo e affascinante pretendente.

Perchè la chiusura (ingiusta) a novembre?

Numeri da capogiro per Il Paradiso delle Signore fiction di Rai 1, ma, a volte, questo non basta. Nonostante gli ascolti record, ci sono impegni più importanti che vedranno la rete televisiva impegnata, dovendo fare delle scelte (e delle rinunce) nei palinsesti. A novembre, infatti, partiranno i Mondiali di Calcio di Qatar 2022 e verranno trasmesse le partite in diretta (almeno le partite più importanti), molto spesso nello stesso orario prima dedicato al Paradiso. Sarà inevitabile, dunque, che la soap subisca uno stop forzato per qualche settimana, ma non è detto che sparisca del tutto dai palinsesti.

Molto probabilmente, la soap potrà subire semplicemente una variazione di orario, lasciando lo slot del palinsesto invariato del caso di assenza di partite da giocare in quell’orario. Nulla di certo al momento.