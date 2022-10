Massimiliano Ossini, ma la moglie l’avete mai vista? Bella da far paura

Al timone della 37ma edizione di “Uno Mattina”, Massimiliano Ossini è un volto Rai riconosciuto da grandi e piccini… Ma sai chi è sua moglie?

Della vita pubblica di Massimiliano Orsini sappiamo molto. Ecco un rapido identikit: è un volto noto Rai, giornalista, 43 enne, di origine campane, nato a Napoli sotto il segno del Capricorno. Nell’ultimo periodo, Massimiliano ha avuto una agenda colma: attualmente conduce Uno Mattina in versione standard, ha portato avanti l’edizione estiva dello stesso programma- con la giornalista Maria Soave- ha scritto un libro. Insomma, un fiume in piena di energie e progetti.

Massimiliano Ossini – Solocine.it

Negli ultimi giorni si è sentito parlare di Massimiliano Ossini per il taglio di capelli avvenuto in diretta al programma Uno Mattina: “Pensavo, com’è possibile che quando c’è una causa che riguarda tutti, scendono in piazza uomini e donne – ha detto il conduttore, primo uomo a compiere questo gesto di solidarietà– quando invece il problema riguarda solo le donne si mobilitano quasi ed esclusivamente loro. Anche io voglio unirmi alla protesta delle donne iraniane, gli atti simbolici contano.”

La carriera: dai programmi per bambini a “Uno Mattina”

Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, il conduttore inizia la sua carriera nel settore pubblicitario. Arriva in tv a Disney Channel qualche anno dopo, dedicandosi ad un programma per i più piccoli. Successivamente, si trasferisce in casa Rai dove conduce per diversi anni il Disney Club – dal 2003 al 2006. Diventa sempre più un volto riconosciuto in Rai e conduce Linea Verde dal 2006 al 2010 , lo Zecchino D’Oro nel 2010, Linea Bianca nel 2014, Mezzogiorno in Famiglia dal 2016 al 2019. Da Giugno 2022 conduce Uno Mattina, programma già condotto nel 2018. Sempre a Giugno, si dedica a due serate del programma Kalipè – A passo d’uomo su Rai 2, ispirato al suo libro.

Un matrimonio felice

Massimiliano è sposato con Laura Gabrielli, imprenditrice di una catena di supermercati ad Ascoli Piceno, dove vive con tutta la famiglia. La bellissima coppia ha tre figli: Carlotta di 18 anni, Melissa di 17 e Giovanni di 15. Per esigenze lavorative Orsini è un papà fuorisede residente a Roma e va a trovare la famiglia nei fine settimana mentre loro lo raggiungono in altri weekend durante l’anno: “Verranno a trovarmi a Roma: non vedono l’ora di fare i turisti nella Capitale d’estate, quando la città si svuota. Vivere sempre con la valigia in mano non mi spaventa…recentemente sono stato alle Seychelles, alle Mauritius e anche in Islanda”.

La coppia è molto unita e il loro matrimonio felice. Qualche anno fa hanno dovuto affrontare un brutto periodo: Laura era in dolce attesa e i medici le hanno confermato la diagnosi di tumore alla tiroide, poi sconfitto. “Ci consigliarono di interrompere la gravidanza per consentirle di curarsi, ma noi decidemmo di andare avanti”.