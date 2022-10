“E’ un capitolo chiuso”: Giaele De Donà ha preso la drastica decisione

I colpi di scena al Grande Fratello Vip continuano. Nuove uscite, nuove nomination e nuovi risentimenti. È il caso di Giaele De Donà, per lei questa volta è un capitolo chiuso. Un personaggio gieffino l’ha ferita, ha preso la drastica decisione e non tornerà sui suoi passi.

All’interno della Casa più spiata di sempre si stanno formando nuovi gruppi. È impossibile piacersi tutti, ma i più odiati sono i falsi quelli che prima hanno un atteggiamento e appena ti distrai un attimo ti pugnalano alla schiena. Ne sa qualcosa Giaele De Donà.

La gieffina Giaele De Donà veramente un atteggiamento del genere non se lo sarebbe mai aspettato. Per lei il capitolo è definitivamente chiuso non cambierà giudizio su questo personaggio. Questo è quello che si è capito durante uno sfogo con una sua collega di avventura del Gf.

Che cosa è successo nella puntata di giovedì sera?

Giovedì sera al Grande Fratello Vip ci sono stati tanti colpi di scena. La puntata si è concentrata sicuramente sul ritorno di Marco Bellavia in studio, del confronto con i suoi ex colleghi gieffini, con l’abbraccio virtuale con Pamela Prati e con le scuse di Elettra Lamborghini, Giovanni Ciacci e (le quasi scuse di) Gegia. Per concludere in bellezza le numerose nomination hanno portato scompiglio.

Il discorso pungente tra due gieffine

Giaele De Donà non ha minimante preso bene la nomination ricevuta da Carolina Marconi. In una chiacchierata in giardino con la collega Patrizia Rossetti, la De Donà non risparmia insulti e parole poco amichevoli contro la Marconi. Ovviamente la Rossetti approva in pieno. Quello che è certo è che Giaele De Donà ha preso la drastica decisione, l’ascia di guerra contro Carolina non la ritirerà tanto facilmente.

Per Giaele De Donà è ufficialmente un capitolo chiuso, come ha detto a Patrizia Rossetti, per lei Carolina Marconi è una falsa e di lei non ne vuole più che sapere:

“Per me è un capitolo chiuso: è falsa e rimane falsa, gliel’ho detto anche prima in giardino che mi si è avvicinata per provocarmi dato che parlavo con Charlie. Si è messa a dirmi: ‘Ci stai provando anche con Charlie?”. Patrizia Rossetti la sostiene e conclude il discorso: “…anche nel ballo, io gliel’ho detto, pensa a chi sta dietro a te, non fare quella figa che fa ‘5,6,7,8… Non fare la Prati, nemmeno Pamela che fa questo mestiere da una vita lo fa, datti una regolata’, perché a lei piace fare la prima donna. ‘Datti una regolata’, le ho detto. Lei vuole essere al centro dell’attenzione”.