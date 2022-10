Uomini e Donne, tronista ridotta in lacrime: il motivo è tristissismo

Una famosa tronista di Uomini e donne sta attraversando una situazione davvero difficile e grave. Nessuno si aspettava questa verità.

I telespettatori seguono Uomini e donne da tanti anni. Sicuramente la conduttrice Maria De Filippi riesce a intrattenere il suo pubblico con grande maestria e a mediare sempre tra i vari personaggi che partecipano al suo programma. Di solito, grazie a questo show, i vari concorrenti acquisiscono una grande popolarità e si formano una schiera di fan molto affezionati. A volte si pensa che questi personaggi abbiano una vita perfetta, ma non sempre è così. L’esperienza di una certa tronista ne è la prova: nessuno si aspettava, infatti, che soffrisse di una condizione medica così debilitante.

Non tutti i personaggi hanno una vita perfetta e priva di problemi. Durante la diretta di qualche puntata fa, infatti, la presentatrice ha rivelato che una delle troniste soffre di una patologia che le causa non pochi problemi. Stiamo parlando di Lavinia Mauro.

Lavinia Mauro, le lacrime a Uomini e donne

Ci riferiamo a Lavinia Mauro, una delle troniste più belle e desiderate di questa edizione di Uomini e donne. La ragazza si mostra sempre allegra e spensierata, ma durante l’esterna con il corteggiatore Alessio è successo qualcosa di inaspettato. La giovane, infatti, ha deciso di interrompere l’uscita, ma non c’entra lui.

La tronista ha avuto, come ha spiegato Maria De Filippi, un attacco di panico. Soffre d’ansia e per questo a volte la si vede con un ventaglio perché ha spiegato di avere la sensazione di non riuscire a respirare quando la sorprendono queste crisi. Lo ha rivelato la stessa conduttrice: “Nel parlare con lei non ho mai avuto l’impressione soffrisse di attacchi d’ansia… Invece quel ventaglio serve perché le sembra di non riuscire a respirare. Lei è conscia di avere questo problema… Questi attacchi li sta superando, ma a volte le impediscono di vivere come una ragazza della sua età“.

L’ansia è una condizione non pericolosa, ma molto debilitante, che causa a chi ne soffre non pochi problemi. La giovane, tuttavia, sta lavorando per cercare di guarire e stare bene. Alla fine, è entrata in studio completamente in lacrime, spiegando che non avrebbe mai voluto farsi vedere in quello stato né rivelare della sua condizione. “Io fuori non l’ho mai fatto vedere… Non voglio farmi vedere fragile… Qui invece è difficile nascondere“. Tuttavia, non c’è nulla di cui vergognarsi e chiedere aiuto è importantissimo.