“L’ha diffidata”: vippona del Gf costretta a tacere | Ennesima mazzata

Una nota concorrente del Grande Fratello Vip è stata diffidata: non ha potuto dire nulla.

Da diversi mesi il Grande Fratello Vip sta facendo discutere moltissimo. Il caso del bullismo subito dall’ex star di Bim Bum Bam Marco Bellavia è stato solo il primo che ha fatto scattare il pubblico e la redazione. Nelle ultime settimane i telespettatori hanno assistito a diverse vicende, che hanno scatenato soprattutto polemiche.

Una delle prime è stata una dichiarazione della modella Sofia Giaele De Donà. La ragazza, infatti, ha affermato che lei e il marito hanno un rapporto molto particolare: a entrambi, mentre si trovano a distanza, è permesso flirtare e frequentarsi con altre persone, a patto che rimanga solo una cosa fisica, senza sentimenti.

Di recente, l’influencer è stata coinvolta anche nel caso di Attilio Romita. Lo storico giornalista del TG1 e del TG2 è stato censurato dal programma, mentre raccontava ad altri coinquilini della casa di aver capito una delle strategie usate dalla redazione per aumentare gli ascolti. Ancora non si sa se questa dichiarazione del concorrente avrà delle conseguenze.

Tuttavia, una dei personaggi che sta facendo discutere di più è una ragazza. Sia il pubblico sia i vipponi, infatti, parlano spesso del legame che ha instaurato con un altro concorrente dello show. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi, l’episodio della diffida

Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi, che ha intrecciato una relazione con il modello Edoardo Donnamaria. Lui, tuttavia, ha ammesso di non apprezzare alcuni atteggiamenti di lei, soprattutto quando sembra fare di tutto per scatenare la sua gelosia. Di recente, il padre della campionessa ha partecipato a un’intervista per Casa Pipol dove ha rivelato alcuni retroscena sulle relazioni passate della giovane.

La campionessa di scherma in passato ha avuto una storia con Francesco Chiofalo, che purtroppo è finita male. Lui in questi giorni sta parlando molto di questa storia, ma sembra, come dichiarato dal padre di lei, che stia raccontando bugie. Il papà ha spiegato che, mentre il ragazzo era impegnato con le riprese de La pupa e il secchione aveva mandato una diffida alla figlia.

“Quando il buon Chiofalo doveva entrare a La Pupa e il Secchione ha mandato una diffida a mia figlia perché non voleva che lei parlasse di lui. Ora che lei è al Grande Fratello Vip lui parla? Boh! Antonella ovviamente non ha mandato nessuna diffida a Francesco ora che è nella Casa, non si abbassa a certe bassezze“.