Meghan Markle e la Regina Elisabetta, che rapporto avevano: finalmente la verità

Meghan Markle ha rilasciato- per l’immensa gioia dei suoi fan- un’intervista definita “molto forte” a una delle sue riviste americane preferite. Tra le tante cose, ha reso omaggio alla Regina Elisabetta, lasciando intendere che la sua morte e le sue conseguenze sono state ” complicate” per il principe Harry, il quale -però- rimane “sempre ottimista”.

La Duchessa di Sussex ha parlato a Variety anche delle” idee sbagliate” che girano sul suo conto da quando ha sposato il principe nel 2018 . Ma che rapporto aveva per davvero con la Regina?

Meghan ha partecipato a un servizio fotografico e a un video decisamente molto ma molto glamour per la rivista, dove ha indossato un abito di Jason Wu da 4.657 sterline e altri abiti assai costosi. Inoltre è stata filmata mentre rideva e scherzava, persino sdraiata a pancia in giù che scalciava le gambe, divertendosi un mondo.

In un recente articolo poi intitolato “Meghan Markle abbassa la guardia”, la duchessa ha parlato prima del suo recente viaggio nel Regno Unito con Harry, dove il loro tour pseudo-regale è stato interrotto dalla morte di Sua Maestà che- lo ricordiamo per dovere assoluto di cronaca- è avvenuta l’8 settembre all’età di 96 anni.

L’attrice, che ci duole dirlo ma che non tornerà a breve su Netflix, dal momento che- come lei stessa ha raccontato- ” ha chiuso con la recitazione”- ha lasciato intendere che la sua morte è stata assai problematica per Harry, che avrebbe saputo della scomparsa della nonna solo cinque minuti prima del resto del mondo!

“È stato un periodo complicato, ma Harry, da sempre ottimista, ha detto: “Ora si è riunita a suo marito”…

La sua verità sul rapporto con Elisabetta

Ma nonostante le affermazioni secondo cui lei e Harry avrebbero cercato di danneggiare la mitica Royal Family da quando sono emigrati nel 2020, in America, Meghan ha dichiarato a Variety di essere “orgogliosa” del suo rapporto con la Regina e di avere avuto un rapporto stretto con lei, definendo Sua Maestà “una matriarca”.

Queste le sue parole: “C’è stata una tale effusione di amore e di sostegno. Sono davvero grata di aver potuto essere accanto a mio marito per sostenerlo, soprattutto in quel periodo. La cosa più bella è guardare l’eredità che sua nonna è stata in grado di lasciare su così tanti fronti. Certamente, in termini di leadership femminile. Lei è l’esempio più fulgido di ciò. Sono profondamente grata di aver potuto trascorrere del tempo con lei e conoscerla”.

E poi ha tosto aggiunto: “Ho riflettuto sul primo impegno ufficiale che ho avuto con lei, su quanto sia stato speciale. Mi sento fortunata. E continuo a essere orgogliosa di aver avuto l’occasione di conoscerla“.

Ci sono idee sbagliate sul suo conto

Nell’intervista per la prima volta ha parlato a cuore aperto su come si è sentita dopo l’intervista di Oprah in cui i Sussex hanno accusato e pure a spron battuto la Famiglia Reale di razzismo. In pratica ha dichiarato che i suoi amici californiani si sono stretti intorno a lei per sostenerla con il massimo affetto.

“È come se sapessero esattamente cosa avevo bisogno di provare in quel momento. Ha significato, e significa tuttora, moltissimo per me. Il potere della sorellanza e del sostegno femminile non può mai essere sottovalutato“, ha dichiarato a tal proposito la donna. E riguardo a ciò che si dice di le in giro?

Ha sostenuto che la maggior parte della gente abbia ” idee sbagliate” sul suo conto.

“Credo che, guardando dall’esterno, quando c’è tutto questo rumore, ci si disumanizzi“, questa la sua esatta dichiarazione su tale argomento.

La duchessa ha- infine- pure raccontato in questa intervista ” fiume” che quando era più giovane si vedeva come “quella intelligente e non quella bella“. E ha pure detto di volere che sua figlia Lilibet, di 16 mesi, sia apprezzata prima per il suo cervello che per il suo aspetto. Queste le sue esatte parole: ” Voglio che nostra figlia aspiri ad essere qualcuno. Sì, voglio che la mia Lili voglia essere istruita e intelligente e che sia orgogliosa di queste cose”.