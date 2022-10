Aurora Ramazzotti, visto la sua nuova casa? Perfetta per crescere il figlio

Da diverso tempo si sa che l’influencer Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros, è incinta del compagno Goffredo Cerza. Ma avete visto la loro nuova casa?

La bella Aurora Ramazzotti ha confermato da diverse settimane di aspettare un bambino insieme allo storico fidanzato Goffredo Cerza, con cui ha una relazione da circa cinque anni. Già dalla scorsa estate il settimanale Chi di Alfonso Signorini aveva ipotizzato lo scoop, dopo aver colto in flagrante la ragazza e la mamma Michelle Hunziker a comprare un test di gravidanza in una farmacia mentre erano in vacanza. L’influencer, tuttavia, ha confermato la notizia solo molto tempo dopo, con un divertente video che ha postato sui social.

La ragazza, che oggi ha 25 anni, è cresciuta sotto i riflettori grazie alle professioni dei genitori. I suoi genitori, infatti, sono la conduttrice televisiva svizzera Michelle Hunziker e il cantautore Eros Ramazzotti. La coppia oggi è divorziata, ma si era sposata nel 1998, due anni dopo la nascita della figlia. All’epoca tra i due fu un vero colpo di fulmine.

Dopo il divorzio, la showgirl è rimasta single per alcuni anni, ma poi ha incontrato lo stilista Tomaso Trussardi, che ha sposato circa dieci anni fa. Da questo matrimonio sono nate altre due figlie, Sole e Celeste, ma purtroppo anche questa storia d’amore è finita. Diversi mesi fa, infatti, entrambi hanno dichiarato che si stavano separando.

Ma cosa sappiamo, invece, della giovane influencer che sta per diventare mamma? Avete mai visto, per esempio, la sua casa?

Aurora Ramazzotti, la casa dove crescerà il figlio

Aurora Ramazzotti è cresciuta non solo in mezzo alle telecamere e ai giornalisti, ma anche circondata dalla tecnologia e dai social, com’è tipico della sua generazione (è classe 1996). Su Instagram e TikTok, infatti, è molto popolare e pubblica regolarmente foto e video della sua vita lavorativa e privata. Dopo un’iniziale esperienza all’università, infatti, ha deciso di seguire le orme della madre e di lavorare anche lei in televisione. Ma dove vive ora? Da poco tempo, infatti, ha traslocato.

La presentatrice e il fidanzato si sono trasferiti in un nuovo appartamento a Milano. La giovane ha postato alcune storie su IG, dove ha mostrato alcune parti della nuovissima casa, che hanno appena finito di ristrutturare e arredare. In particolare, ha fatto vedere la cabina armadio, che è davvero enorme, e che ha già provveduto a riempire di vestiti e tantissime scarpe. La casa sembra molto spaziosa e sicuramente adatta al bambino che nascerà.