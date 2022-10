Tomaso Trussardi, torna con Michelle ma a una condizione: che smacco

Michelle Hunziker (45 anni) e Tomaso Trussardi (39 anni) sarebbero tornati insieme, secondo il magazine “Chi” per amore, ma ad alcune condizioni…

L’amore è fatto di compromessi e di condizioni da rispettare per il bene della coppia. Valentina Ferragni e Luca Vezil, Ilary e Totti e Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, per citare solo alcune delle coppie che si sono dette ‘addio’ nell’ultimo periodo. Anche Tomaso e Michelle avevano deciso di intraprendere strade diverse lo scorso gennaio. Secondo il magazine “Chi” sarebbero tornati insieme, per il loro amore e per le loro due figlie.

“Fanno dei giri immensi e poi tornano” canterebbe Antonello Venditti. Michelle avrebbe fatto il primo passo per ricucire il rapporto d’amore. Tomaso inizialmente non la voleva e, per dirla tutta, proprio lui disse ai suoi amici che “non gli era nemmeno andata giù l’apparizione, un po’ forzata, di Michelle e del suo ex Eros Ramazzotti”. Dopo mesi, Michelle però è riuscita a riaprire il dialogo con suo marito, essendo molto presente attraverso tanti messaggi e tante attenzioni, sicuramente mancati nell’ultimo periodo.

La storia d’amore tra Michelle e Tomaso

I due belli si sono conosciuti 10 anni fa, quando lui aveva 29 anni e lei 35. A farli incontrare fu un giornalista, Vittorio Feltri. Lo stesso Feltri ha raccontato che: “Tommaso Trussardi è un amico. Una sera arriva Michelle Hunziker, che era mia amica da tantissimo tempo. Gli dico: vieni che te la presento, è una ragazza carina, simpatica. Mentre gliela presentavo gli toccavo il gomito e gli ho consigliato di regalarle un paio di borse. Gli ho fatto scambiare i numeri di telefonino e mi sono accorto che avevo avviato una pratica destinata a finire bene. Per Michelle, però, la differenza di età per lei contava…Ma poi l’amore ha regnato. Si sono sposati il 10 ottobre 2014 e dal loro amore sono nate Sole (2013) e Celeste (2015).

La strana richiesta di Tomaso

Stando al gossip, sarebbe proprio Tomaso a gestire la relazione imponendo bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv, niente immagini di famiglie allargate. Tomaso pretende concretezza dei sentimenti e un rapporto vero dentro e fuori casa. Intrattenimento e vita privata diventano due binari scissi, per il bene della loro coppia.

Trussardi, a differenza di Michelle, evita i social e pubblica sui suoi canali solo lo stretto necessario. Dunque, è facile pensare quanto la richiesta possa corrispondere alla realtà dei fatti.