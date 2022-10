Barbara D’Urso, l’insulto è dei più pesanti: Elenoire Ferruzzi la massacra

Elenoire Ferruzzi non ne risparmia una. E così la gieffina, tra le più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip, la settima per l’esattezza, spara a zero su Barbara D’Urso, conduttrice molto amata dagli italiani di ogni età. Sui Social era avvenuto un bel attacco…

Carmelita sotto assedio da parte della concorrente del Grande Fratello Vip 7, su Facebook. Elenoire Feruzzi – sebbene in una vecchia clip – non ha affatto lesinato parole – a dir poco- al vetriolo nei confronti della conduttrice di Pomeriggio Cinque…

Il video incriminato – tornato virale ora che la donna è dentro la Casa del Grande Fratello Vip – risale all’ottobre del 2018 ed è stato girato in compagnia dell’imprenditore Matteo Giorgi che con Elenoire Ferruzzi ha più volte collaborato. Un video decisamente assai scanzonato e palesemente ironico girato in macchina nel tragitto fino all’aeroporto. “Ieri sera a vedere Barbara d’Urso, tu Elenoire lo bevi il caffeuccio?”. Questa è stata la primordiale battuta con lampante frecciatina alla nota conduttrice partenopea.

Le sue parole al vetriolo per la D’Urso

Immediata la sua risposta: “Ma per carità! Dovrebbe bere un caffè all’arsenico. Una falsità! Bella? Un cesso mai visto. Una brutta donna. Donna orrenda. Non la reggo quella persona…” Insomma, possiamo dire che ci è andata giù davvero pesante e che non si è in alcun modo trattenuta. Poi ha ripreso prontamente il discorso dicendo: “Io la domenica non guardo nulla, la televisione è spenta perché odio guardare sia l’una che l’altra. Ma se proprio devo guardare guardo la Venier, è un altro mood. A me non mi ha mai invitata nei suoi programmi, però intanto mi imita tutti i video!”.

La sua verità

Al Grande Fratello la Ferruzzi ha dichiarato: “Se penso davvero tutto quello che ho scritto? Fa parte del mio personaggio nulla di che. Cioè, ho scritto io quelle cose e non me le rimangio, ma fa parte anche del mio personaggio…”. D’accordo, ma in ogni caso, come- nel caso- di Carmelita non è stata molto gentile, e l’ha offesa in modo pensante. E lei che cosa si è sentita di dire in tale direzione? “Fa parte di tutta questa cosa mia, però effettivamente potrebbe essere offensivo dire una roba del genere. Erano cose vecchie scritte due anni fa vecchie. Adesso poi tirano fuori anche i reperti archeologici…” .

Ma ovvio che se sei in TV e fai parte di un reality, o meglio del padre di tutti i reality, poi vanno a scoprirti- per così dire- ” gli scheletri nell’armadio”, possibile che non ci abbia pensato? O magari sì ma-come ha detto lei- fa tutto parte del suo personaggio!

Infine, che cosa prova davvero per Barbara? ” No, non la odio l’ho scritto perché fa parte di questa cosa, ma ripeto che è vecchia”, ha svelato Elenoire forse per cercare- a distanza di tempo- di “aggiustare il tiro”.

Ma la D’Urso come avrà preso la faccenda?

Si sa che Carmelita sia una donna di spettacolo tutta d’un pezzo e che è sicuramente stata capace, come abbiamo visto in tutti questi anni, di incassare senza battere ciglio, anche perché il suo profilo Instagram in primis è spessissimo preso d’assalto dai cosiddetti leoni da tastiera, pertanto viene da domandarsi se Barbarella se ne resterà zitta facendo finta di nulla anche stavolta, oppure sarà la volta buona che risponderà per le rime all’affronto subito? I telespettatori- intanto- intendono con grande impazienza e con viva curiosità…