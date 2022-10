Khloé Kardashian, il tumore è spaventoso: sembrava solo un brufolo sul viso

Khloè Kardashian svela finalmente il motivo di quella benda sul viso, del tumore spaventoso che l’ha colpita e del brufolo che proprio non voleva andare via. A 19 anni un melanoma le ha fatto scoprire la triste verità.

Khloè Kardashian, la sorella più piccola di Kim Kardashian, ha voluto condividere con i suoi fan il terribile fardello che si è portata dentro per tutti questi anni. Il retroscena lascerà tutti sbigottiti.

I tumori sono inspiegabili e non si sa perché vengono. Purtroppo sono ancora tra le cause di morte più alte registrate. In alcuni casi l’unico modo per tentare di respingerli è la prevenzione ed è proprio questo il motivo che ha portato Khloè a parlare con i suoi fan. Bisogna sensibilizzare la gente.

Khloè Kardashian e la genetica che la porta a produrre tumori

La famiglia Kardashian è conosciuta in tutto il mondo per i suoi membri e per la loro spudorata ricchezza. Né i genitori di Khloè né i fratelli necessitano di tante presentazioni. Famosi soprattutto per il reality show “Al passo con i Kardashian”, non hanno mai smesso di sfoggiare la loro bellezza o ricchezza al pubblico che li segue con una certa invidia. Nonostante il loro patrimonio, nemmeno i soldi possono evitare che Kloè Kardashian sviluppi tumori. A 19 ani ha riportato un melanoma sulla schiena, molto insolito per i giovani della sua età e da li ha capito la sua predisposizione.

Il brufolo che non voleva andare via

È diverso periodo che la giovane Khloè Kardashian viene vista spesso con una voluminosa benda sul viso, facendo preoccupare molto i suoi fan. Di recente la Kardashian ha confessato di essere stata operata per un gravissimo e rarissimo tumore che le è cresciuto sul viso. All’inizio sembrava solo un brufolo, ma dopo 7 mesi quella strana protuberanza era ancora li. Dopo esseri fatta controllare da uno dei chirurghi più bravi di Beverly Hills, purtroppo la diagnosi è stata una sola: era un tumore e bisognava operarla di urgenza.

“Sto condividendo questa storia questa storia con voi in modo tale che tutti vi ricordiate di fare i controlli, e frequentemente. A 19 anni ho avuto un melanoma sulla schiena, feci un intervento per rimuoverlo, quindi sono predisposta a questo tipo di malattie. E anche se non lo siete, dovete controllarvi sempre. Io porto la protezione solare ogni giorno. Quindi prendete seriamente queste cose: controllatevi regolarmente e fate check-up annuali. Ringrazio i dottori, so quanto non avrebbero voluto fare un taglio sulla mia faccia, ma lo avete fatto per proteggermi. Mi fido di voi in tutto e sono grata che lo abbiamo preso in tempo. Sono fortunata e ora ho una cicatrice a raccontare la mia storia. La maggior parte delle persone non sono così fortunate, io vi sarò per sempre riconoscente”.