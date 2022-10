Jo Squillo, capito chi è il marito? Si chiama Muciaccia e lo conoscete tutti

La cantautrice, famosissima- a dir poco- per il suo duetto con Sabrina Salerno nel brano Siamo Donne, con chi è sposata? Con un vero artista… Il suo cognome? Mucciaccia!

In quanti hanno mai conosciuto il famoso consorte della cantante e brillante conduttrice Jo Squillo, molto famosa negli Anni ’80 che abbiamo di recente ammirato nella Casa più spiata d’Italia?

Senza alcuna ombra di dubbio, Jo Squillo è una delle donne più famose del mondo della musica italiana. E’ nota per avere una carriera molto lunga, iniziata nel 1980, cioè quando non aveva più di 20 anni. Ha pubblicato 9 album, ha venduto migliaia di dischi e ha collaborato con diverse personalità molto importanti di questo ambiente. Proprio grazie alla musica ha conosciuto il suo attuale marito: ma sapete chi è? La cantautrice è attiva nel panorama musicale da più di quarant’anni e durante questo lungo periodo di tempo ha cambiato nettamente stile. Quando era all’inizio della carriera ed era molto più giovane, si faceva riconoscere per l’animo punk e il carattere assai ribelle. Fu- infatti- una delle prime esponenti donne del punk italiano. Lo sapevate?

Una star al Grande Fratello Vip

All’epoca, faceva parte di un gruppo, le mitiche Kandeggina Gang, formato da sole ragazze. Il nome si rifaceva al fatto che il loro obiettivo precipuo era quello- per l’appunto- di ripulire la società da tutti gli elementi maschilisti, che erano fin troppo pressanti e numerosi, dando così l’ avvio a un profondo movimento femminista. Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip la donna si era fatta notare per diversi scivoloni, soprattutto delle vere e proprie fake news “in tema alimentazione”. Una su tutte? Aveva raccontato che suo padre sarebbe diventato sordo per aver bevuto nel corso degli anni troppo latte bovino!

Il suo celebre marito

Prima di partecipare al reality, si era dedicata profondamente alla propria carriera musicale e questo l’ha portata a fare dei cambiamenti in fatto di genere. Dall’aggressivo punk degli anni ’80 è passata a un più tranquillo pop. Una delle sue canzoni più famose è sicuramente Siamo donne, che cantò con Sabrina Salerno a Sanremo nel 1991. Della sua vita sentimentale non si hanno molte notizie. Ma sapete chi è il marito? Ecco la verità sull’uomo che le ha rubato il cuore” e con il quale sta insieme dalla bellezza di 40 anni!

L’artista milanese è sposata con Gianni Muciaccia, bassista dei Kaos Rock, gruppo attivo fra gli Anni ’70 e ’80. I due si sono conosciuti proprio grazie alla passione in comune per il mondo delle sette note. La coppia è sposata da anni e non ha figli. E la decisione di non diventare genitori è stata presa fin da subito, anche se possiedono una figlioccia adottiva di nome Michelle. Ma attenzione! Non confondete l’uomo con Giovanni Muciaccia, famosissimo conduttore di Art Attack! Lui, infatti, è – infatti- sposato con Chiara Tribuzio con cui ha due figli.