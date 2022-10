Amici, la ballerina senza vergogna: “Gira in mutande e in reggiseno davanti a tutti”

In questa edizione di Amici di Maria De Filippi il clima è caliente. Una bomba sexy gira in mutande e reggiseno davanti a tutti. È veramente una ballerina senza vergogna o questa sua performance nasconde qualcosa?

Essere ballerini ad Amici di Maria De Filippi non è sempre facile a volte gli insegnanti mettono a dura prova i loro allievi. C’è chi è più portato di altri a rimanere impassibile davanti a certi atteggiamenti. Quello che è certo è che questa allieva ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il sex appeal in una bella ragazza pare scontato, ma a volte non si nasce con questa facilità all’esporsi. Un personaggio appena arrivato lo sa bene, gira in mutande e reggiseno davanti a tutti. Manie di protagonismo? Assenza di vergogna? O ansia da prestazione?

Amici e le sfide quotidiane

Amici di Maria De Filippi come tutti sappiamo è quel talent in cui ballerini e cantanti a livello amatoriale o se vogliamo non professionisti, cercano di imparare il più possibile tra i banchi di scuola con l’aiuto dei preparatissimi e a volte molto severi insegnanti. Ogni puntata è ricca di suspence, fatta di eliminazioni, sfide ed esibizioni scenografiche. Alla fine, un po’ come Highlander ne resterà uno solo. Solo il vincitore potrà puntare in alto, ne è un classico esempio la bravissima e famosissima Alessandra Amoroso.

La Celentano sfida Rita Danza

Tra le insegnanti più dure e severe all’interno di Amici c’è sicuramente Alessandra Celentano. Il talento lei lo fiuta a naso, ma le prestazioni devono essere come dice lei, se no non si va avanti. È il caso della brava e un po’ timida Rita Pompili in arte Rita Danza. Le potenzialità lei le ha tutte secondo Alessandra, ma deve liberarsi di quelle catene che si è costruita da sola che le impediscono di ballare al 100% senza la paura del giudizio altrui. La sfida che l’ha vista protagonista, la obbliga a svestirsi (letteralmente) delle sue paure in un’esibizione sexy e sensuale.

Ramon Agnelli e gli altri suoi compagni la stanno aiutando ad essere più sensuale in una mise che la fa arrossire. Tacchi alti, reggiseno e mutande. Ce la farà a sfilare e ballare con pose e atteggiamenti sexy come le ha richiesto la sua insegnante?

“Siete tutti allievi, ho valutazioni diverse in base ad una serie di componenti. Per farti sbloccare dalle tue paure e la tua apacitá apparente. Non sei una macchinetta come sembri. Hai già fatto piccoli passi, ma non posso sopportare che tu sia bassa in classifica. Chi ha tempo non aspetti tempo… perché te ne potresti pentire”.