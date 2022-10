Uomini e Donne, capito chi è il figlio di Pinuccia? E’ proprio lui!

E’ – certamente- una donna che sta letteralmente passando alla storia la dama del Trono Over Pinuccia di Uomini e Donne, tanto che quasi ha sottratto la “palma” a Gemma Galgani di nemica giurata dell’agguerritissima opinionista Tina Cipollari, dato che sembra averla fatta passare in secondo piano nei loro quotidiani diverbi. Ma sapevate che lei ha un figlio?

Chi è e soprattutto che cosa fa nella vita il figlio della dama che tanto filo da torcere sta dando alla vamp?

Pinuccia viene da Vigevano, in provincia della meravigliosa città di Mantova. Lei in poco tempo ha conquistato la scena del pomeriggio di Canale 5. Non per nulla Maria De Filippi non perde mai e poi mai l’assai ghiotta occasione per ascoltare la sua opinione mentre Tina Cipollari, la storica opinionista del seguitissimo dating show, l’attacca spesso e volentieri- e pure in maniera assai feroce- per i più svariati motivi.

La rivista ufficiale della trasmissione , ovvero Uomini e Donne Magazine , che è da poco tornata in edicola dopo la classica pausa estiva, ha intervistato il figlio della dama, “un certo” Giorgio Santin, che ha parlato lungamente di lei e del cavaliere 92enne Alessandro Rausa pretendente di sua madre, nonché stimatissimo dalla vamp per la sua grande eleganza e la sua immensa gentilezza.

Pinuccia, parla il figlio

Prima di tutto l’uomo si è espresso sul parere e i commenti che le persone di Vigevano rivolgono nei confronti di Pinuccia, affermando che in città tutti parlano bene della sua partecipazione a Uomini e Donne. Sulle discussioni con Tina Cipollari il 58enne ha scherzato, spiegando che il carattere forte di sua madre è una sorta di deformazione professionale di quando lavorava, prima di andare in pensione, dato che a detta sua: “Le infermiere devono avere un certo cipiglio, altrimenti rischiano di farsi mettere i piedi in testa dai pazienti”.

E lui lo sa molto bene anche perché lavora come operatore tecnico presso l‘Ospedale di Vigevano dove ha lavorato anche la sua tanto celebre genitrice che lui ama tantissimo e che sostiene con tutte le sue forze, sebbene, non riesca a seguirla tantissimo in TV per via del suo lavoro, decisamente molto impegnativo.

La sua famiglia

Ha svelato poi che la mamma è rimasta vedova cinque anni fa e che il suo umore stava peggiorando. A quel punto un caro amico di famiglia ha pensato bene di iscriverla al noto dating show ideato e condotto da Queen Mary, con il preciso scopo di farla svagare e far sentire meglio. A livello familiare, Pinuccia ha anche una figlia femmina che l’ha resa nonna. E ciò è stato per lei fonte di immensa e pura gioia. Non per nulla ” stravede per loro”, coma ha raccontato Giorgio. Inoltre ha anche un pronipote.

Sul cavaliere Alessandro Rausa , Giorgio ha dichiarato: “Secondo me è la persona giusta”, sebbene il 92enne non abbia niente in comune con suo padre se non l’ironia. Inoltre ha anche aggiunto che per lei, come per tutti, incontrare una persona così nella propria vita, ” sia una vera fortuna”.

Infine, il figlio di Pinuccia ha scherzato anche sul fatto che per colpa di sua madre non ha più giocato a pallone perché lei gli ha consigliato di lavorare visto che “con il calcio non si vive”.