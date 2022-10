Casa Rodriguez, bebè in arrivo: finalmente la famiglia si allarga

Il vestito, decisamente ben morbido , di Cecilia Rodriguez, la splendida sorellina di Belen, sul red carpet ha mostrato una rotondità – alquanto sospetta- sulla pancia. Diciamo che lei ha messo in mostra in quel frangente forme più morbide rispetto a quelle che che mette in luce abitualmente. E così i fan iniziano a sognare ad occhi aperti… Come stanno veramente le cose?

Che la copia Rodriguez- Moser sia realmente in procinto questa volta di allargare la famiglia?

La sorella minore della maggiormente nota Belen, ovvero Cecilia Rodriguez, potrebbe essere in attesa del suo primo figlio. Alcune foto mostrate su Instagram dalla stessa influencer mostrano un insolito pancino, che per i fan sembra essere il lampante segno di una gravidanza. Ma c’è anche da dire che già in passato si era pensato a ciò quando le cose non erano affatto così… Stavolta sarà la volta buona?

Si allarga la famiglia o no?

Da tempo poi si parla- e pure a spron battuto- di possibile gravidanza della Rodriguez e di nozze con il suo compagno Ignazio Moser, ma fino ad ora la coppia ha smentito, e pare che non ci sia intenzione da nessuna delle due parti di allargare -per così dire- la famiglia ne di sposarsi nell’immediato, anche se lei per lavoro ha già indossato in svariate occasioni l’abito bianco che- ovviamente- le stava un vero incanto!

Rotondità alquanto sospette

In diverse interviste i due, più innamorati che mai, nonostante si sia vociferata più volte una potente crisi, non hanno mai nascosto il loro desiderio di sposarsi e di mettere su famiglia, ma hanno anche chiarito che non hanno alcuna fretta di farlo.

Cecilia e Ignazio hanno preso parte- di recente- a un evento, che è stato anche testimoniato sui Social dove sono decisamente attivi. Su tappeto rosso sono stati fotografati, tutti e due in abiti elegantissimi, ma il vestito, decisamente morbido, di Cecilia ha mostrato una rotondità sulla pancia, oltre che forme ben più morbide rispetto a quelle a cui la statuaria modella ci ha abituato da tempo. Che nasconda un dolce segreto?

Secondo i più Cecilia Rodriguez sarebbe incinta del suo primo figlio. Numerosi utenti affermano, e pure con una certa convinzione, che sia assolutamente così. Tra l’altro proprio qualche giorno fa la ragazza aveva annunciato una pausa dai Social per dei problemi di salute, stando molto sul vago. E anche questo può essere visto ora come ora come una sorta di potente indizio che può portarci a pensare che sia- effettivamente- in dolce attesa. Tuttavia c’è anche da dire che al momento ne lei ne il compagno siano intervenuti sulla questione. E intanto i fan sognano ad occhi aperti…