Gemma Galgani non si nasconde più: innamorata pazza di lei

La dama del trono Over di Uomini e Donne, immancabilmente presente anche nella attualmente stagione in corso, Gemma Galgani non intende più nascondersi e dichiara il suo grande e struggente amore… I fan e i telespettatori del famosissimo, amatissimo e – nel contempo- pure chiacchieratissimo dating show di Canale 5, basiti e sconvolti…

La donna ora come ora non si nasconde più ed esce allo scoperto. Sì, ora sappiamo di chi la donna è pazzamente innamorata… Fuori il nome!

Gemma Galgani, o meglio, potremmo dire ora la mitica Gemma Galgani, dato che intorno al suo nome nella lunga storia di Uomini e Donne è andato letteralmente a costruirsi un vero e proprio mito, apparendo di continuo come una donna inconsolabile e particolarmente sofferta nelle sue decisioni in campo amoroso, tanto che pare che per lei trovare l’amore sia una cosa alquanto complicata se non quasi impossibile. Tuttavia ora pare che non sia più così… Che cosa è accaduto?

Sfortunata in amore

Va detto che essa è diventata particolarmente famosa e si è anche parecchio distinta proprio per le sue -già poco fa menzionate- piuttosto sofferte decisioni in amore, dato che sovente ha anche frequentato uomini appartenenti al parterre maschile dei corteggiatori o dei cavalieri del programma, ma pare che lei non sia mai rimasta convinta da nessuno di loro o viceversa. E anche quando pensava di avere trovato quello giusto, ecco che lui la lasciava!

Si è innamorata di una ” lei”

Il che per altro ha spesso attirato anche in malo modo le critiche dell’agguerrita opinionista Tina Cipollari, che non ha mia mancato di rimarcarle i suoi gusti difficili, scadendo talvolta anche in discussioni dai toni piuttosto accesi. Tuttavia ora Gemma ha dichiarato di essere innamorata follemente di “lei”. Ma in che senso? Che forse lei si sia innamorata di una donna dopo le molteplici delusioni da parte degli uomini? Come stanno veramente ” le cose”? I suoi fan, sempre più numerosi, vogliono giustamente saperne di più…

Nulla di tutto questo! Difatti si tratta di un “amore” sì ma puramente dal punto dio vista artistico, dal momento che Gemma ha ammesso di avere sempre stimato l’artista Giordana Angi e di averle fatto tanti complimenti in una passata edizione di Amici Speciali per una sua performance. Tra l’altro ” il tutto” è anche stato prontamente ripreso in una Storia della stessa Gemma, dove è stato caricato in un reel l’esibizione della stessa artista. A corredo una scritta in sovrimpressione: “I più grandi non sono mai soli... Aspettando il 30!”, forse riferito ad una data particolare…