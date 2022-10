Grande Fratello Vip, gli autori stanno giocando sporco? La verità sull’immunità

Questa edizione del Grande Fratello Vip è piena di scandali e controversie. Diciamo che i fan più accaniti hanno visto momenti di tensione fin dagli esordi. Sicuramente non ci si annoia con questa edizione. Spunta una nuova confessione da parte di un gieffino, che la gara sia truccata? Ha parlato di immunità solo per alcuni eletti.

Il Grande Fratello Vip, non ha mai avuto tanti colpi di scena come in questa edizione. Abbiamo assistito a veri e propri siparietti degni di una qualunque soap opera trash dell’ultimo decennio. Ci sono stati fatti divertenti e altri meno come il caso Lamborghini-Ciacci-Bellavia. I concorrenti di questa edizione stanno toccando il fondo con la loro pochezza?

Una volta al Grande Fratello Vip ci si divertiva, quest’anno un po’ meno. Adesso spuntano addirittura insinuazioni da un concorrente che farebbero pensare addirittura ad una condotta poco limpida da parte degli autori. Il discorso sull’immunità sarà vero?

Le lamentele di Attilio Romita

Attilio Romita è stato un noto giornalista della Rai, nonché volto storico del Tg1 e del Tg2. Attualmente conduce TeleNorba ed è direttore del Tgr Puglia. È stato sposato con Angela, dalla quale ha avuto la sua unica figlia, Alessia. Attualmente convive con una nuova compagna di nome Mimma. Il giornalista è molto riservato e di lui si sanno poche informazioni. Quello che sappiamo lo sta rivelando adesso alle telecamere del Grande Fratello Vip, in quando concorrente di questa edizione. Sappiamo che la figlia non è per niente felice della sua entrata nella Casa e ha smesso di parlargli da quel giorno.

È iniziato tutto per delle pantofole…

Attilio Romita è un concorrente che non sta vivendo serenamente questa esperienza del Grande Fratello. Attualmente è in rivolta con Patrizia Rossetti, per via della sua nomination, a detta sua per le sue pantofole:

“Mi ha detto ‘ti nomino perché le tue ciabatte fanno ciaf ciaf’. Ma ci rendiamo conto? Mi stanno ridicolizzando. Prima che russo, poi che fumo troppo e adesso che ho le ciabatte rumorose. Io qui non ci sto a farmi prendere in giro in questa maniera”.

Dopo questa polemica si è scagliato contro gli autori sostenendo che giocano sporco. Loro sanno già a detta di Romita chi deve andare avanti e chi no. Gli eletti verrebbero addirittura protetti da una sorta di immunità. Questo è quello che pensa Attilio Romita sulla questione mentre parla con Fiordelisi:

“Ho capito, ma questi li mettono tutti con l’immunità, ma tutti, ogni volta li coprono per… Appena vedono che uno dei loro sta a rischio, li mettono con l’immunità. E noi dobbiamo scannarci invece”.