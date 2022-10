Maria De Filippi presa in giro da un’allieva di Amici: raccontate un fiume di bugie

Ennesimo grande colpo di scena durante una delle puntata di Amici 22, Durante un momento di relax sul divano tra due concorrenti ha fatto capolino una verità assai scomoda che ha lasciato letteralmente a bocca aperta i telespettatori, sempre tanto numerosi, del padre di tutti i talent.

Un’allieva di Amci svuota il sacco in un momento di estrema e assai viva confidenza con una compagna di avventura,. Ma che cosa è successo? In pratica pare che la ragazza -apparentemente – non soffra dei problemi economici fino ad allora palesati…

Le due ragazze , pur sapendo di essere riprese dalla telecamere, forse anche in nome della loro giovinezza, non si sono preoccupate di raccontarsi qualcosa di molto personale che poi poteva essere ascoltato da altri e trasmesso un TV, quindi- in poche parole- di poter essere ascoltate da milioni di persone. A un certo punto una di loro ha detto all’altra: “Fai tre lavori, hai la patente, hai la macchina”, facendo chiaramente intendere che siano delle clamorose bugie le sue lamentele a livello economico. Insomma, non è affatto vero che la giovane viva nella miseria, come aveva raccontato tempo prima. Ma di chi stiamo parlando? Il racconto dei fatti…

Asia racconta bugie?

Chi ha raccontato frottole è Asia che le ha dette per difendersi quando le è stato chiesto per quale motivo non abbia mai preso lezioni di danza, sostenendo in pratica di non avere i soldi necessari per farlo. L’altra è- invece- Claudia. A questo punto il pubblico è rimasto sorpreso da questa rivelazione e non sa che pensare della ballerina contestata da Raimondo Todaro. E se lui avesse intuito che le stesse dicendo tante bugie? E’- forse- anche per questo motivo che non l’ha più vista di buon occhio?

La confessione che non ti aspetti

“Mi ha dato fastidio quando hai detto che meritavamo il banco a 50 e 50″, ha rivelato la nuova ballerina, che poi ha anche tosto aggiunto per rincarare la dose in tale direzione: ” Mi ha dato fastidio per una questione di dedizione in quello che fai”. Claudia ha poi raccontato che Asia fa la barista, l’insegnante e lavora di sera in discoteca e che lei sa quanto guadagna perché lavorano insieme. E a questo punto i telespettatori sono rimasti letteralmente a bocca aperta!

Dopo quanto raccontato da Claudia sul suo conto l’attuale detentrice del banco del pubblico ha dato le sue spiegazioni dicendo, quasi a volersi difendere, forse per paura di essere cacciata dalla scuola dopo che non gode affatto della simpatia di Todaro : “Io mi devo pagare tutto il resto, io non ho mia mamma che mi paga le cose anzi do dei soldi a mia mamma ogni mese“.

Inoltre l’allieva di Amici 22 ha aggiunto di avere avuto spesso problemi con la macchina e- pertanto- di aver dovuto spendere tanti soldi per ripararla.