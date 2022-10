Caterina Balivo con il cuore spezzato: tutta Italia si stringe intorno a lei

La conduttrice televisiva Caterina Balivo sta soffrendo per un lutto improvviso. Si è sfogata sui social.

Caterina Balivo senza dubbio è una delle conduttrici televisive più amate. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata come modella quando era molto giovane e partecipò a Miss Italia. Era il 1999 e non vinse, ma arrivò comunque in finale, piazzandosi al terzo posto. Da allora la sua presenza sul piccolo schermo è aumentata sempre di più, ma purtroppo non tutto sempre va come sperato. Nelle ultime ore, infatti, ha ricevuto una brutta notizia ed è caduta nella disperazione: una persona a lei molto cara, infatti, se n’è andata per sempre.

Negli la showgirl ha dimostrato di avere grande talento e di essere molto versatile, destreggiandosi tra i ruoli di valletta e quello di protagonista assoluta. Per molto tempo, infatti, ha avuto l’onore di lavorare al fianco del grandissimo Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 a causa di una malattia. Il presentatore, infatti, era malato da tempo e negli ultimi anni la sua presenza in tv era notevolmente diminuita.

Qualche anno fa, inoltre, ha ottenuto uno show tutto suo: Vieni da me. Ha smesso di lavorarvi, tuttavia, per dedicarsi alla vita privata. Dal 2014, infatti, è sposata con l’imprenditore Guido Maria Brera, con cui ha due figli ancora piccoli, Guido Alberto e Cora.

Caterina Balivo, la perdita della persona cara

Come quasi tutti i vip, Caterina Balivo è molto attiva sui social, in particolare su Instagram. Qui pubblica regolarmente contenuti sulla sua vita privata e lavorativa che vedono oltre un milione di follower. Solo poche ore fa ha pubblicato un post molto triste, dove si sfogava per la recente morte di un uomo che stimava molto.

Si tratta di Franco Gatti, celebre membro dei Ricchi e Poveri, gruppo musicale molto attivo negli anni ’80 e ’90. A lui la presentatrice ha dedicato delle bellissime e commoventi parole: “Porterò sempre con me le parole che ci hai regalato, la delicatezza nel raccontarci il tuo dolore e sono sicura che ora volerai in alto insieme al tuo gabbiano. Buon viaggio Franco, sorvegliate dall’alto tua moglie Stefania e tua figlia Federica“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Queste parole intrise di sofferenze sono state accompagnate da un vecchio video. Si tratta di una ospitata dell’artista proprio al programma della showgirl napoletana, dove si era aperto e lasciato andare completamente raccontando il dramma della morte del figlio Alessio.