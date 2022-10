“Cafone”: scontro di fuoco a Ballando con le Stelle | Milly con le mani nei capelli

Ballando Con Le Stelle è- senza alcuna ombra di dubbio- il programma in prime time maggiormente seguito di Rai Uno al momento. Inoltre non mancano mai sorprese! E ora la conduttrice è rimasta -a dir poco- sconvolta dalla reazione e dalla risposta di una concorrente…

Una concorrente di Ballando Con Le Stelle da letteralmente in escandescenza contro uno dei giudici contrariata da una critica e scatenando un pandemonio… E la povera Milly, nonostante sia un’immensa professionista, non sa che fare!

Capita qualche volta anche nel programma di Milly Carlucci, ovvero Ballando Con Le Stelle, che qualche concorrente non “digerisca” il parere o le opinioni di uno dei giudici e che – seppur sbagliando – venga portato/a a dare in escandescenza, spendendo anche parole al vetriolo nei confronti della persona con cui si trova in quel momento contrariato/a. E c’è chi nel mettere in chiara luce tutta la sua rabbia, decide di dare del “cafone” a qualcuno che ha da poco giudicato la sua performance in pista…Ma di chi si tratta? Andiamo con il racconto dei fatti…

Ha dato del “cafone” a Mariotto

Il percorso di Marta Flavi a Ballando con le Stelle è stato. decisamente- brevissimo, ma la conduttrice può – in ogni caso- sperare nel ripescaggio. La concorrente nei giorni scorsi ha parlato dei suoi pianti e di un suo rammarico per non essere stata ascoltata come si deve da Milly Carlucci. E ora la ex concorrente in un’intervista fiume si è letteralmente scagliata contro Guillermo Mariotto, dandogli- senza mezzi termini- ” del cafone”.

“Il giorno dopo l’eliminazione è faticoso. E il giorno dopo sei dispiaciuta, ma più arrabbiata perché non l’ho trovato giusto. Io ce l’ho con Guillermo Mariotto che secondo me non è un uomo buono e va molto a simpatia. E questo fa a cazzotti col fatto di essere un giudice, dal mio punto di vista”, ha raccontato in primis la donna, ancora fortemente ferita per la sua uscita, perlomeno momentanea, del programma.

Lui le ha dato zero

“Lui mi ha dato zero quando io ho portato un ballo fino alla fine e ha detto che l’unica costa giusta che avevo era l’abito fatta dalla sartoria. Zero è una cosa che offende perché io comunque ci ho lavorato, mi sono impegnata… Noi qui siamo tutti dei professionisti che hanno mai ballato”, ha raccontato Marta che poi ha proseguito dicendo: “Quindi solo per questo, se una si mette in gioco e ci prova, non gli puoi dare zero. Magari due. Tre? Ma non zero! Zero è proprio offensivo da morire…” Ma per quale motivo- secondo lei- lo storico giudice si si comporterebbe in tale maniera?

“Credo che Mariotto lo faccia per attirare su di sé l’attenzione da parte dei media, delle telecamere, ma lo trovo scorretto, brutto. Posso dirlo? Anche cafone. Ecco, trovo che Guillermo Mariotto sia un cafone. E mi meraviglio che faccia moda perché la moda è eleganza…”, ha detto la Flavi che poi ha anche tosto aggiunto: “Ah, e poi ho un’altra teoria! Ma non so se si può dire… Si può dire? E allora io dico che lui ami essere insultato perché, chi lo insulta, prima gli dà zero e poi gli dà dieci..”. E sul finale, ecco la chicca: ” Quindi c’è questa strana cosa che non riesco a capire… perché a me se mi insultano non li sopporto. Invece lui li ama!”