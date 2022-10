Elenoire Casalegno, d’urgenza in sala operatoria: “sennò muore” | Il racconto dolorosissimo

La conduttrice Elenoire Casalegno è dovuta andare in urgenza in sala operatoria. Il racconto è davvero agghiacciante.

Senza dubbio, Elenoire Casalegno è una delle donne più belle e famose del mondo dello spettacolo italiano. La sua carriera è iniziata prestissimo, alternandosi nel piccolo schermo in ruoli diversi, da quello di presentatrice televisiva, ad attrice, a modella. All’inizio finì sulla bocca di tutti per la brevissima relazione con il politico Vittorio Sgarbi: lei all’epoca era giovanissima e, comunque, tra i due c’è una differenza d’età di circa vent’anni.

Nonostante sognasse di diventare un magistrato, si è ritrovata a seguire la carriera di modella dopo aver vinto un concorso. Questo le ha donato in poco tempo una grande visibilità, che presto l’ha portata ad apparire anche in televisione. Ha collaborato con grandi personaggi come Raimondo Vianello, Massimo Lopez e Lello Arena e ha anche presentato l’edizione del Festivalbar nell’estate del 1996, all’epoca uno degli eventi musicali più importanti a livello italiano e internazionale.

Come tutti i personaggi famosi, inoltre, l’attrice è nota per la sua vita privata. Oggi sta bene e gode di ottima salute, ma qualche tempo fa si è lasciata andare in un’intervista dove ha raccontato di quando è finita in ospedale per un intervento d’urgenza.

Elenoire Casalegno, il ricovero e l’operazione urgente

Oggi Elenoire Casalegno è felice sia nella sua vita professionale sia in quella privata, ma le cose non sono sempre state facili e perfette. La showgirl ha una figlia, Swami, nata nel 1999 dalla relazione con DJ Ringo. Oggi Swami è una splendida ragazza di 23 anni, ma la sua nascita è stata difficile.

La presentatrice, infatti, non ha avuto un parto facile ed è stata ricoverata d’urgenza quando si trovava ancora all’ottavo mese. Come riporta ZON.it, lei stessa ha raccontato di aver rischiato grosso: la bambina, infatti, rischiava di morire. “Mi svegliai una mattina pensando ci fosse qualcosa che non andava, andai a fare il monitoraggio ed il battito era inesistente. La dottoressa disse ‘tra venti minuti deve nascere la bambina senno muore’: aveva due giri intorno al collo e uno a bretella“.

“Non ho avuto tempo di capire, mi hanno portato d’urgenza in sala operatoria per il cesareo. La mattina dopo me l’hanno data, l’ho guardata e ho pensato come fosse stato possibile fare un essere umano così perfetto“. All’epoca l’attrice era giovanissima e aveva solo 23 anni. Per fortuna oggi lei e Swami stanno bene e hanno un bellissimo rapporto.