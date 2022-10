Barbara D’Urso, com’è veramente senza tutte le luci in faccia: irriconoscibile

La bella Barbara D’Urso è una conduttrice molto amata e seguita dal grande pubblico italiani di ogni età. E in molti si chiedono come faccia ad essere sempre bella e al top anche alla veneranda età di 61 anni. Quali sono i suoi segreti?

Ma in molti non l’hanno mai vista senza trucco e luci talora anche eccessive. In una Storia caricata su Instagram Carmelita mostra il suo viso completamente al naturale con tanto di rughe. Ma anche così è sempre bellissima…

Non è perfetta Barbara ma sicuramente è una bella, bellissima donna. Il suo viso completamente al naturale la rende più umana. Tante donne della sua età vorrebbero avere la sua bellezza che comunque resta poco edulcorata. Ma c’è anche da dire che lei è una grande sportiva e che cerca, pur essendo un’ottima forchetta, di contenersi a tavola, e di seguire una dieta equilibrata, sana e genuina, quella mediterranea.

Carmelita senza trucco, l’avete mai vista?

Tolti i riflettori e tolto il trucco, com’è Barbara D’Urso? In molti, o meglio moltissimi, se lo saranno chiesto in questi anni. La risposta è finalmente arrivata. Infatti, , la conduttrice campana è stata fotografata in vesti casalinghe, mentre era affacciata alla finestra totalmente struccata. L’immagine è stata diffusa su tutti i social e sulle facciate dei principali siti di gossip che non vedevano l’ora di coglierla in flagrante.

Senza make up

Non sembra lei. Sì, possiamo dire che pare quasi un’altra persona. Anche i capelli non sono freschi di piega e sono legati alla bella e meglio. Ha l’espressione assonnata e stanca. La pelle è spenta e mostra qualche piccola ruga e priva di trucco. Non ha nemmeno un po’ di burrocacao sulle labbra. In molti utenti hanno commentato che se non avessero saputo che era davvero lei, mai e poi mai l’avrebbero riconosciuta. Fatto sta che la foto è diventata in men che non si dica virale, nonostante lei- chiaramente- non l’abbia mai e poi mai condivisa sulle sue pagine Social che sono davvero seguitissime.

Qui ama apparire al massimo splendore e anche quando fa credere di essere in versione acqua e sapone non lo è mai del tutto. Diciamo che ha almeno i capelli in ordine, lo smalto ben messo sulle unghie e le sue labbra no sono mai del tutto nude. Sta di fatto che- alla faccia delle invidiose- lei anche senza un filo di make up posto sul suo meraviglioso viso, non mette in alcun modo in mostra grandi difetti ma solo dei leggeri segni del passare inevitabile del tempo che non guarda in faccia nessuno.