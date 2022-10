Angela Sozio, dal GF Vip al baratro più totale: com’è ridotta oggi a distanza di anni

Angela Sozio ha preso parte al Grande Fratello 3 nell’edizione del 2003. Dopo il successo dato dal padre di tutti i reality, ha fatto carriera nel mondo dello spettacolo fino a quando non è stata coinvolta in scandali politici. Ma oggi che fine ha fatto? Che cosa sta facendo oggi e come è diventata?

Impossibile dimenticare il suo fascino e la sua incredibile bellezza! Angela Sozio, la bella rossa, dai ricci birichini, ex gieffina, ha conquistato molti cuori. Ma poi, è scomparsa dalla Tv…

Fin da subito ha riscosso successo e ha fatto parlare molto di sé, facendosi amare dal pubblico a casa. Non si è aggiudicata la vittoria, questa no, ma nonostante questo è riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo. In realtà fin da quando aveva fatto il suo ingresso all’interno della Casa più spiata d’Italia si era capito di che pasta era fatta, bella tosta e con un carattere forte e determinato. Si era quindi già compreso all’epoca che il suo nome si sarebbe ricordato anche in seguito. E così è stato, ma che fine ha fatto oggi? Di che cosa si sta occupando odiernamente la donna?

La vera star del Grande Fratello 3

Angela Sozio, già all’interno della casa del Grande Fratello, si era distinta per la sua spumeggiante simpatia, la sua ragguardevole audacia e- ovviamente- per la sua fulgida e lampante bellezza. Fin da subito si era fatta notare diventando in breve tempo un vero e proprio personaggio, dunque una persona- praticamente- impossibile da dimenticarsene facilmente. Ma aveva fatto parlare di sé anche per via del suo flirt , assai breve quanto intenso, con l’ex concorrente Fedro Francioni. Ma poi, conclusa l’esperienza al gioco, i due si sono detti addio. Del resto erano davvero troppo incompatibili, come ha raccontato poi lui…

E’ tornata ” alle origini”

Sì,, è stato lo stesso ex gieffino a rivelare in seguito che una come Angela Sozio, in un altro contesto, al di fuori di quello televisivo, non gli sarebbe mai piaciuta. Con lei- in sostanza- non ci avrebbe nemmeno preso un caffè! Sta di fatto che passato questo flirt e terminata l’esperienza del GF, la bella rossa ha avuto un ritorno di fiamma con un suo vecchio amore storico, ovvero la politica. Fin dall’età di 18 anni, la donna ha sempre simpatizzato per Forza Italia e dopo la partecipazione all’interno della Casa, è tornata- per così dire- ” alle origini.”

“All’epoca”- come molti di certo si ricorderanno, erano uscite delle foto che ritraevano Angela in compagnia di Silvio Berlusconi, mano nella mano, e anche sulle sue ginocchia a Villa Certosa, in Costa Smeralda. Questi scatti compromisero- e non poco- la sua carriera televisiva perché finì dentro a scandali politici a gogò. Inoltre fu direttamente coinvolta in dei processi legali.

Ma la stessa allora la ex gieffina si era dichiarata come parte offesa . Inoltre aveva dichiarato di essere stata invitata a Villa Certosa per parlare di un progetto politico. Ma da allora il suo percorso all’ interno del vasto mondo dello Spettacolo, finì. E oggi che cosa sta facendo? Non ci sono notizie riguardo la sua vita e- a quanto pare- non ha neppure un suo Profilo Social.