“Sembra la voce di Biagio D’Anelli”: com’è la vera voce di Mark Caltagirone | VIDEO

Un audio ha rivelato la voce di Mark Caltagirone, “fidanzato” della showgirl Pamela Prati. Assomiglia davvero tanto a quella dell’ex gieffino Biagio D’Anelli.

La vicenda di Pamela Prati e Mark Caltagirone è stata una delle più note del mondo dello spettacolo degli ultimi anni. La showgirl aveva dichiarato questa presunta relazione già diverso tempo fa, ma è stato nel 2019 che l’argomento ha ottenuto una visibilità mediatica mai vista. La showgirl, infatti, ha partecipato a tantissimi programmi televisivi dove raccontava del suo compagno, dei suoi figli e del matrimonio imminente.

Pamela Prati lavora in televisione da quando era giovanissima e ha raggiunto l’apice della fama durante gli anni ’80 e ’90. Nell’ultimo periodo aveva preso a comparire sempre meno in tv e aveva giustificato la sua assenza spiegando che si era innamorata e che voleva dedicarsi alla sua vita privata, dopo tanti anni di lavoro.

Aveva dichiarato che il suo compagno si chiama Mark (o Marco) Caltagirone, che era più giovane di lei, che era un imprenditore e che era anche riservatissimo, motivo per cui non voleva assolutamente comparire sugli schermi o sui giornali di gossip. Quest’uomo aveva anche due figli, che poi la stessa conduttrice aveva preso in affidamento.

Tuttavia, tutti quanti conosciamo il triste finale di questa storia. Alla fine si è scoperto che la presentatrice era stata plagiata, era caduta vittima di un inganno crudele, e che non esisteva nessun uomo con il nome di Mark Caltagirone.

Pamela Prati e la voce di Mark Caltagirone: l’ascolto durante il Grande Fratello

Al momento Pamela Prati si trova nella casa del Grande Fratello Vip. Durante qualche chiacchiera con gli altri inquilini è capitato di toccare l’argomento “Mark Caltagirone”, ma lei si è sempre mostrata a disagio, preferendo non toccare un tema così doloroso. Ha dichiarato più volte, infatti, che lei non intendeva ingannare nessuno, che era sinceramente innamorata e credeva veramente nell’esistenza di lui e dei bambini. Ma che cosa significa che ha anche sentito la sua voce?

Durante una puntata dello show di Alfonso Signorini è stato mandato un audio in cui si può sentire la presunta voce di Mark Caltagirone. Non si sa a chi appartenga davvero, ma assomiglia molto a quella Biagio D’Anelli, che ha partecipato al programma l’anno scorso. Il video è stato pubblicato su Instagram dal profilo mondodelreality, che ha immediatamente ricevuto tantissimi commenti e like da parte dei fan.