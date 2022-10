Emanuele Filiberto, la moglie l’ha amesso senza vergogna: “Non voglio essere ridotta a…”

Emanuele Filiberto dei Savoia è sposato dal 2003 con l’attrice francese Clotilde Courau, la quale ha risposto per le rime a chi la ricorda solo per un motivo…

Oggi ci chiediamo se vedremo, anche per la nuova edizione di Amici 22, Emanuele Filiberto, nei panni di giudice. Nelle scorse edizioni, il Emanuele Filiberto è stato presente nel programma più amato di Canale 5, al fianco dei due ex alunni di Amici, Stefano De Martino e Stash Fiordispino, cantante dei The Kolors. Un trio amato da tutti.

Di Emanuele sappiamo il suo passato e il suo presente. In numerose interviste si è raccontato col cuore in mano, dalla carriera in tv alla sua famiglia. Si sa che è legato all’attrice Clotilde, felice, nonostante gli alti e bassi. Dal matrimonio, avvenuto nel 2003, sono nate due figlie, bellissime, Vittoria (2003) e Luisa (2006).

Chi è Clotilde Courau

Clotilde Courau è nata nella spettacolare zona dell’ Île-de-France nel 1969. Figlia di un ingegnere, Clotilde ha trascorso la sua infanzia tra l’Egitto e la Repubblica dei Benin. A 16 anni ha abbandonato gli studi accademici per intraprendere la carriera di attrice teatrale. Ha studiato recitazione e nell’ 1989 ha esordito a teatro con la compagnia di Francis Huster e nel 1990 ha debuttato al cinema nel film Le petit Criminel. In poco tempo, Clotilde è diventata una attrice talentuosa e acclamata, nel panorama francese ed europeo. Il 25 settembre 2003 Clotilde ha sposato Emanuele Filiberto nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Dal matrimonio sono nate due figlie, oggi adolescenti.

Le dichiarazioni pungenti di Clotilde

La bellissima Clotilde intraprende la sua carriera da giovanissima, facendosi strada nel mondo dello spettacolo, con studio e sacrificio. Stimata da colleghi e registi, l’attrice, con orgoglio, ha dichiarato ad una intervista italiana che: “non voglio essere ridotta alla moglie di…“, riferendosi al fatto per molti, Clotilde è diventata famosa, nelle cronache rosa, solo per il suo matrimonio con il Savoia Emanuele Filiberto e non per la sua carriera come attrice.

La coppia, molto innamorata, ha negato la profonda crisi nel 2013, a seguito di un tradimento da parte di Emanuele Filiberto. Il segreto del loro amore? Vivere separati. Clotilde vive a Parigi e il Savoia in giro per l’Italia, in base agli impegni lavorativi. La coppia, legata da vent’anni, ha scoperto il modo per poter sopravvivere alla lontananza. Un equilibrio particolare in cui la sincerità è l’unica a regnare. “Amo profondamente Emanuele Filiberto” ha raccontato Clotilde in una intervista ad Oggi. “Ma la vita non è una favola”.