Cristel Carrisi, li ha abbandonati per sempre: la decisione irrevocabile

Cristel Carrisi ha rivelato qualcosa che ha sconvolto tutti quanti , lasciandoci letteralmente senza parole. La sua è stata una decisione che sembra essere assolutamente irreversibile. Ma che cosa è successo e di che cosa si tratta?

Della famiglia Carrisi composta da Albano e Romina Power e i loro figli si è sempre parlato molto e tante sono le cose che sono state dette sul loro conto. E ora una notizia riguarda la terzogenita…

Indubbiamente quella composta in passato dal celebre cantante di Cellino San Marco e dall’attrice e interprete americana, è stata ed è tuttora una delle famiglie più chiacchierate d’Italia su cui i riflettori sono sempre accesi. In questo caso la protagonista dei rumors è una delle figlie di Albano Carrisi e Romina Power, ovvero la splendida Cristel che da tempo vive in Croazia con il marito e la prole. Ma di che cosa si tratta nello specifico? Di qualcosa che ha preoccupato- e non poco- il vasto pubblico italiano…

La notizia che ha creato sgomento

Diciamo che è stata rilasciata una notizia davvero inaspettata sulla quale la ragazza sembra essere molto decisa. Tempo fa Cristel aveva deciso di cancellare tutti i suoi profili social lasciando nello sgomento più totale i fan che non hanno preso per niente bene la notizia. Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a fare ciò? Si tratta qualcosa di molto personale…

Sappiamo che la ragazza è comparsa in Tv diverse volte anche come presentatrice e cantante, anche se ha dovuto abbandonare la carriera canora molto presto anche a causa dei numerosi haters che si sono scagliati contro di lei. Ma lei oggi è la moglie del ricco imprenditore Davor Luksic e felice mamma.

I fan hanno il cuore a pezzi

Della vita privata di Cristel -erò- non si sa molto anche perché la donna ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulle proprie questioni personali e -a maggior ragione -lo ha fatto quando si è tolta dai Social dove- per la verità- era alquanto attiva. E in quel momento è iniziata a circolare una voce che ha spaccato letteralmente il cuore in mille pezzi ai suoi sostenitori… Ma di che cosa si tratta?

A quanto pare si era vociferato di una crisi fra Cristel e il marito Davor Luksic. Non si conoscono le motivazioni precise e le dinamiche che avrebbero portato a questa rottura che a tuttora non c’è stata. Ergo si pensa, con il senno di poi, che se maretta ci sia stata per davvero, oggi sia solo un pallido e polveroso ricordo. In ogni caso nessuno dei due interessati ne ha voluto parlarne né per confermarla né per smentirla, quando la notizia stava allargandosi a macchia d’olio…