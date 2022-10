Maria De Filippi, il vizio potenzialmente fatale: “Diagnosticato un polipo alle…”

Molte volte i mali ce li creiamo da soli per via delle nostre dipendenze pericolose. Questo è quello che è successo a Maria De Filippi, la diagnosi che le è stata comunicata le ha stravolto la vita.

Maria De Filippi è la grande conduttrice che conosciamo e amiamo, dall’aria sempre dura e risoluta, anche lei ha le sue debolezze e per quanto cerca di non cedere mai alle dipendenze, una le è costata cara.

Maria odia dipendere da qualunque cosa le tolga o le limiti la sua libertà, per questo cerca di non esagerare mai in niente. Che sia la passione sfrenata per le serie tv o per un alimento in particolare. Per una volta che si è lasciata andare al suo lato umano la tragedia è entrata nella sua vita.

La vita triste di Maria De Filippi

Anche se oggi appare come una donna in cui nel mondo lavorativo ha fatto bingo, Maria De Filippi ha dovuto dire addio a diverse persone importanti nella sua vita. Conduttrice di programmi famosi come Uomini e Donne, Amici e Tu si que vales, Maria ha trovato la sua felicità grazie all’amore della sua vita, Maurizio Costanzo. Ma in passato non è stata così felice, ha perso suo padre a 30 anni e sua madre da poco tempo. Il dolore è stato molto forte e grazie a Maurizio e al lavoro è riuscita ad andare avanti. Proprio per questo la sua paura più grande di oggi è quella di perdere suo marito, molto più grande di lei di età.

Una diagnosi preoccupante

Maria De Filippi si è sempre definita una persona molto ipocondriaca, la paura di ammalarsi in lei, dopo la perdita dei suoi genitori è molto forte. Come ha sempre dichiarato, Maria odia le dipendenze per questo ha sempre cercato di limitarsi in tutto, anche con una cosa che le piaceva molto, fumare le sigarette. Nonostante si limitasse a fumarne solo due al giorno, una diagnosi preoccupante l’ha fatta smettere.

Durante un controllo generale Maria De Filippi ha ricevuto una notizia shock. Le è stato diagnosticato un polipo alle corde vocali. Anche se fortunatamente benigno, questa formazione potrebbe trasformarsi in maligno, per questo ha deciso di smettere completamente di fumare come lei stessa ha dichiarato:

“…Tempo fa ho accompagnato una persona a cui voglio molto bene in ospedale per una operazione assai delicata. Da buona ipocondriaca ne approfittai per fare dei controlli. Gli ennesimi. Mi fu diagnosticato un polipo alle corde vocali. Andai in tilt e feci centinaia di chilometri per essere visitata in pieno agosto da uno dei più grandi luminari in materia. Per fortuna era una patologia benigna ma potenzialmente pericolosa se avessi continuato a fumare. Decisi di colpo di smettere”.