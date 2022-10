Giorgio Tirabassi e l’infarto che l’ha stravolto | Le sue condizioni oggi

Giorgio Tirabassi è un attore molto amato dai suoi fan, per questo in molti si sono preoccupati quando è sparito dalle scene. Finalmente si conosce il motivo; oggi parliamo dell’infarto, di come sta attualmente e di come ha dovuto cambiare la sua vita in maniera radicale.

Giorgio Tirabassi è uno di quegli attori versatili apprezzato maggiormente per la professionalità che mette in tutti i suoi ruoli. Per questo il poliziotto più amato di sempre, l’ispettore Roberto Ardenzi di Distretto di Polizia ha fatto preoccupare tutti i suoi fan quando è sparito di colpo dalle scene.

L’infarto che l’ha colpito improvvisamente ha fatto rivalutare tutta la vita dell’attore. Ha veramente avuto paura di morire e tutto per lo stress. Ecco perché Giorgio Tirabassi ha radicalmente cambiato la sua vita. Lo vedremo ancora quindi recitare?

Giorgio Tirabassi deve tutto a Gigi Proietti

Giorgio Tirabassi è un attore e regista italiano nato nel 1960 a Roma. Appassionato fin da sempre al mondo della recitazione, ha iniziato la gavetta proprio all’interno del famoso laboratorio teatrale di Gigi Proietti, il quale insieme a tanti altri suoi colleghi ad oggi vanta la sua professionalità. Tra i nomi più famosi ricordiamo Enrico Brignano, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli e così via. Dopo questa esperienza la sua carriera, con tanti alti e bassi e tanti sacrifici è decollata. Lo ricordiamo in Distretto di Polizia, I Liceali e così via. La lista è molto lunga per non parlare dei film che ha diretto lui in quanto regista, come per esempio Scemo di guerra. È molto amico dell’attore e collega Ricky Memphis ed è sposato con Francesca Antonini dal 2012 dalla quale ha avuto un figlio, Filippo Tirabassi.

Vivere con più tranquillità è questo il segreto

Cercare di vivere sempre a 100 all’ora non è mai producente e questo Giorgio Tirabassi lo sa bene il quale durante la presentazione del suo film “Il Grande salto” è stato colto da un infarto che l’ha costretto a subire un intervento di urgenza alle coronarie. Fortunatamente i soccorsi sono arrivati in tempo e grazie alla bravura dei medici, l’intervento è andato a buon fine, ma il peggio non era ancora passato.

Giorgio Tirabassi ha dovuto cambiare tutto il suo modo di vivere per evitare che l’infarto sopraggiungesse di nuovo. Ha dovuto rinunciare all’alcool, alle sigarette e ad una drastica diminuzione della carne rossa. Inoltre ha dovuto aumentare la sua attività sportiva rinunciando per sempre alla vita sedentaria che lo caratterizzava. Infine ha dovuto abbandonarsi ad una vita più rilassante e meno stressante. Grazie a queste modifiche non ha dovuto rinunciare alla sua carriera, in quanto l’abbiamo di nuovo rivisto al cinema nel 2022 con il film “Il pataffio”.