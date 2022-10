Carlotta Dall’Isola finisce sotto i ferri: le immagini dall’ospedale | Come sta

Carlotta Dall’Isola finisce sotto i ferri, nonostante il dolore invita i suoi fan a non sottovalutare mai la propria salute e a sottoporti spesso ai controlli di check-up. Cosa le sarà successo?

Carlotta Dall’Isola ha dovuto subire parecchi dispiacere nella sua vita, dai problemi di tiroide, agli haters che l’hanno insultata più di una volta ad un matrimonio che proprio non decolla. Nonostante questo si fa vedere ancora sorridente per i suoi fan.

In questa foto che ha postato su Instagram ha lasciato tutti i suoi follower molto preoccupati. Il dolore che ha provato è stato forte. Questo intervento non è sicuramente dei più soft, anche perché in passato si era già sottoposta a questa tortura.

Carlotta Dall’Isola derisa dagli haters li rimette a posto

Carlotta Dall’Isola ex gieffina dell’edizione del Grande Fratello del 2022 è stata molto criticata per il suo cambio di peso improvviso. Nonostante molti fan le vogliono bene, come per tutti i vip, a seguirla sono anche gli haters che l’hanno insultata in molte occasioni per via del cambio del suo aspetto fisico. Carlotta però ha spiegato che quel cambiamento è dovuto da gravi problemi alla tiroide e per l’ovaio policistico. Proprio a tal proposito ha messo tutti a tacere con queste parole:

“Si ingrassa, si dimagrisce .. ma un consiglio voglio darvelo: prima di “insultare” accendete il cervello e pensate che magari, dietro a dei kg in più o delle bolle comparse da un giorno all’altro sul volto, a volte si nasconde un mondo.. e il mio si chiamava: Ipotiroidismo e ovaio policistico. Tutto qui. Niente herpes, nessuna forma di bulimia. Soltanto due fattori che hanno fatto sì che il mio corpo mutasse nel giro di qualche mese”.

In pausa dal matrimonio ma non dalla salute

Carlotta Dall’Isola come ha recentemente confermato ha messo in pausa il suo matrimonio con Nello Sorrentino per incomprensioni per il momento non più gestibili. Dopo solo due mesi dal loro matrimonio, qualcosa si è rotto e i due si stanno prendendo una pausa di riflessione. Nonostante questo brutto periodo Carlotta si è sottoposta ad un intervento molto doloroso all’alluce valgo.

In una foto pubblicata direttamente dall’ospedale la bella Carlotta Dall’Isola la quale appara comunque sempre sorridente ha invitato i suoi fan a non abbassare mai la guardia con queste parole:

“Ragazze, fidatevi di me, non ci dormite su .. voletevi bene!! Se non agite subito rischiate solo di fare peggio, anche perché questi dolori non migliorano con gli anni e ve lo sta dicendo una ragazza che ha aspettato sette anni per operare il secondo piede eh…ma bisogna farlo, assolutamente!!”.