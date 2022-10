Isabella Ricci, spuntano le foto inedite delle nozze: il vestito è allucinante

Isabella Ricci, concorrente di Uomini e donne over si è sposata: il vestito che ha scelto per le nozze è incredibile. Ecco la foto.

Sicuramente nel corso degli anni tantissime coppie hanno trovato l’amore grazie a Uomini e donne. Una di queste è quella formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovani che, dopo essersi formata proprio grazie al programma, è anche convolata a nozze qualche tempo fa. Ma avete visto l’abito che lei ha indossato per questa felicissima occasione? E’ da far perdere la testa.

Da alcuni anni Maria De Filippi ha allargato il suo famosissimo show Uomini e donne a nuove categorie, tra cui quella over. Come suggerisce il titolo, questa versione del programma d’amore è dedicata esclusivamente a coppie di una certa età, e non a giovani ragazzi come in quella classica. Anche in questa versione, tuttavia, molti personaggi hanno trovato l’amore e così è stato anche per Isabella Ricci e Fabio Mantovani, che si sono addirittura sposati.

Per l’ex corteggiatrice questo non è il primo matrimonio. Prima di iscriversi alla trasmissione Mediaset, infatti, è stata sposata per circa quindici anni: una storia molto lunga e intensa, senza figli. Dopo un periodo da single, ha riscoperto l’amore e si è risposata: ecco l’abito che ha indossato al ricevimento.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani, le foto del matrimonio

Isabella Ricci non ama particolarmente parlare di sé e quindi le informazioni sulla sua vita private sono molto difficili da reperire. Si sa, comunque, che partecipare al date show di Maria De Filippi non è stata una sua scelta: è stata, infatti, una sua dipendente a iscriverla ai casting.

Prima di innamorarsi del suo attuale marito, ha avuto un flirt con Biagio Di Maro, ex compagno dell’opinionista Gemma Galgani e dell’altra dama Sabina, e con Aldo Farella. Entrambe le frequentazioni non sono andate bene, ma per fortuna poi ha conosciuto Fabio Mantovani.

La coppia si è sposata lo scorso 28 maggio, cinque mesi dopo aver lasciato Uomini e donne. Alla cerimonia hanno invitato altri volti noti dello show, tra cui Marcello Messina e Samantha Curcio. Di recente, inoltre, l’imprenditrice del settore pet caring ha pubblicato le foto della festa sul suo profilo Instagram. Eccola mentre taglia la torta insieme al nuovo compagno: non salta all’occhio solo l’evidente felicità sui volti di entrambi, ma anche il bellissimo abito che ha scelto per questa importante occasione, scollato e luminosissimo. Non c’è che dire, era davvero bellissima.