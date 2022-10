Franco Gatti, le sue ultime parole prima di morire: è da lacrime

E’ stata senza alcuna ombra di dubbio una perdita molto dolorosa per il mondo della musica nostrana la scomparsa del “baffetto” del trio -ultimamente ritornato quartetto- canoro dei Ricchi e Poveri, ovvero Franco Gatti. Le ultime parole del cantante in un videomessaggio strappalacrime che è diventato- in men che non si dica- virale…

Ultimo videomessaggio del cantante Franco Gatti trasmesso in diretta nel salotto di Eleonora Daniele di Storie Italiane. E sono lacrime e pure assai amare e copiose per tutti…

Ha fatto in men che non si dica ilo giro del nostro Paese la notizia della triste scomparsa, avvenuta in data 18 ottobre 2022, del cantante, di Franco Gatti, soprannominato il baffo, dei Ricchi e Poveri, dei quali per altro ci è possibile ricordare con immenso orgoglio una reunion nella formula del quartetto canoro in occasione di Sanremo 2020 , dunque esattamente poco prima dello scoppio della pandemia che ci ha presi tutti quanti di contropiede.

Una pietra miliare dei Ricchi e Poveri

L’uomo, classe 1942, segno zodiacale Bilancia, aveva da poco compiuto 80 anni. Non per nulla la data del suo compleanno era il 4 ottobre, e in tutta la sua lunga vita possiamo dire che è stata decisamente longeva la sua militanza nei Ricchi e Poveri, dove non solo ha vissuto l’intero periodo del successo vero e proprio ma è anche stato presente nel gruppo stesso in tutte le occasioni ed ospitate televisive che hanno effettuato negli anni e in tutti i programmi di stampo squisitamente e infinitamente “amarcord”.

Il suo ultimo videomessaggio

Era -infatti- da un po’ di tempo che, a seguire dalla partecipazione in qualità di ospiti del quartetto canoro al Festival della canzone italiana, il cantante, con molta probabilità per via dei suoi problemi di salute, non si vedeva in televisione, ma – come si suol dire – la fortuna è stata dalla nostra parte, del momento che l’uomo ha potuto parlare in collegamento con il salotto di Eleonora Daniele poche settimane antecedenti la triste data.

E lo aveva fatto attraverso un bellissimo e assai intenso videomessaggio che è stato prontamente condiviso dalla stessa conduttrice di Storie Italiane sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram e tramesso anche in TV all’interno della sua trasmissione, tra le più amate dagli italiani. Ed è un tuffo, assai doloroso, al cuore…

“Ciao Eleonora, sei sempre brava e bella eh! Mi dispiace di non essere lì di persona però ho qualche problema, non grave però qualche problema c’è. So che c’è la mia collega e amica Marina alla quale voglio fare un grande abbraccio, perché abbiamo fatto quel Sanremo meraviglioso insieme e poi adesso siamo un po’ ognuno per conto suo…”, queste sono state le parole di Franco che poi ha voluto terminare il suo messaggio dicendo che, nonostante non siano più giovanissimi, era davvero ancora tanta la voglia di stare insieme. Alla fine la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime, così come- certamente- il pubblico a casa e presente in studio.